Barça - Antoine Griezmann, une finale de LDC rêvée face au PSG... Les confessions de Lenglet

Le défenseur du Barça a accordé un long entretien au Parisien. L'occasion d'évoquer les difficultés de Griezmann, et son affiche de rêve en LDC.

Arrivé au durant l'été 2018, Clément Lenglet fait son chemin en Catalogne. Apparu en à 22 reprises cette saison, le Français est régulièrement utilisé. Alors que le Barça affrontera l'Atlético de Madrid dans un match potentiellement décisif pour le titre ce mardi soir, l'ancien de l'ASNL et du s'est confié en longueur lors d'un entretien accordé au Parisien. Et forcément, il a été question des difficultés de son partenaire et compatriote Antoine Griezmann...

"Antoine, dans un style différent, nous a habitués à mieux à l’Atlético"

Dans le dur, l'attaquant tricolore connaît une première saison compliquée au Barça, mais il n'y a pas lieu de le critiquer et de douter de ses qualités selon Clément Lenglet. "Antoine est bien intégré dans le vestiaire, il n’y a vraiment aucun problème. Sur le terrain, lui-même sait qu’il est capable de mieux faire. Mais il ne faut pas oublier ses statistiques. Il a quand même inscrit 14 buts et délivré plusieurs passes décisives", a tenu à préciser le défenseur central.

"Pour une première saison, c’est pas mal. Mais comme Antoine, dans un style différent, nous a habitués à mieux à l’Atlético, c’est un joueur avec lequel on est très exigeant. Mais je le vois travailler dur à l’entraînement, ça ne peut que s’améliorer. C’est toujours pareil quand un attaquant du Barça ne marque pas pendant deux matchs, c’est qu’il est en difficulté. Quand il mettra deux buts, on dira que Super-Antoine est de retour", a ensuite confié Clément Lenglet, lucide.

"Une finale Barça-PSG, ça ferait rêver...​"

De plus, le joueur de 25 ans a évoqué son enfance, durant laquelle il était supporter du PSG. Un club qu'il aimerait affronter en finale de la Ligue des Champions. "Petit, j'étais un vrai supporter du PSG. Mon père m'emmenait même au Camp des Loges pour assister aux entraînements. Je me souviens d'y avoir croisé Ronaldinho, Pauleta et d'autres grands joueurs qui ont marqué l'histoire (...) Mais ça, c'était quand j'étais jeune. Depuis que je suis devenu professionnel, tout a évolué. Quand j'ai commencé à Nancy, j'étais dans le même Championnat que Paris. Je ne pouvais pas supporter une équipe contre laquelle je jouais", s'est amusé l'international français.

Alors que les deux équipes restent encore en lice en C1, Clément Lenglet ne cache pas son affiche de rêve : "Une finale Barça-PSG, ça ferait rêver... Enfin, à condition que le Barça la gagne, bien sûr". Avant cela, l'heure est au championnat, et le FC Barcelone compte deux points de retard sur le .