Juan Antonio Pizzi : "Le Barça doit imaginer de nouvelles solutions"

L'ancien joueur du club n'est pas surpris par les difficultés du Barça en Liga. Selon lui, les adversaires sont désormais habitués au style pratiqué.

Distancé de deux points par le en , le , deuxième du Championnat d' , affronte l'Atlético de Madrid, troisième, ce mardi soir. Un affrontement redouté par les supporters catalans, tant l'équipe entraînée par Quique Setién est en difficulté ces dernières semaines. Plus globalement, c'est le Barça et son jeu dans les petits espaces qui peine à retrouver sa suprématie d'antan en . C'est en tout cas l'analyse de Juan Antonio Pizzi.

"Le style du Barça reste plus ou moins le même"

En effet, l'ancien joueur du club estime que les adversaires sont désormais habitués au jeu des Catalans. "En ce moment, ils ont un peu plus de mal à trouver ces espaces pour créer du danger et on voit alors Messi essayer de trouver la passe qui transpercera la défense et amènera une occasion. Mais leurs adversaires ont réussi à mettre en place des stratégies pour empêcher ça. Le Barça doit donc imaginer de nouvelles solutions pour trouver la faille", a-t-il déclaré à France Football.





"Setién s'appuie davantage sur la possession et la circulation de balle que son prédécesseur. Il prône la patience à ses joueurs pour trouver un espace afin de faire mal à l'adversaire, tandis que l'équipe attaquait de manière plus directe et plus verticale avec Valverde. Mais quel que soit l'entraîneur, le style du Barça reste plus ou moins le même", a ensuite analysé l'ancien entraîneur de Valence. Enfin, Juan Antonio Pizzi a demandé de la patience concernant Antoine Griezmann.

"J'ai le sentiment qu'il est encore en période d'adaptation. Même si c'est un joueur expérimenté, il faut toujours une ou deux saisons pour qu'un joueur se fasse à son nouveau quotidien, au vestiaire et à la ville. Il faut être patient. Pas seulement lui, mais aussi le club, l'entraîneur et les supporters. Car il a toutes les qualités pour réussir au Barça", a-t-il estimé. Malheureusement pour le Français, la patience n'est pas vraiment une vertu au plus haut niveau, surtout au FC Barcelone...