Barça - Ansu Fati, 17 ans et déjà 5 records battus avec les Blaugrana

Lancé dans le grand bain par Ernesto Valverde, Ansu Fati n’a pas perdu son temps pour battre des records.

Et si le successeur de Lionel Messi s’appelait Ansu Fati ? Depuis plusieurs saisons, le Barça est à la recherche de celui qui parviendra à prendre la relève du génie argentin de 32 ans. Neymar devait être l’élu, mais le gamin qui fête ses 17 ans en ce 31 octobre pourrait bien lui passer devant.

Au Barça depuis l’âge de 10 ans, Fati a dû attendre cette saison pour être lancé dans le grand bain par son entraîneur Ernesto Valverde. Et quelle réussite depuis ! En 67 jours, le natif de -Bissau a enchaîné les records.

Un Fati record face à Valence

Le jour de son baptême du feu en , un 25 août 2019 face au , Fati est devenu le deuxième plus jeune joueur du Barça à évoluer dans le championnat espagnol, à 16 ans et 298 jours. La semaine suivante, il devenait le plus jeune buteur blaugrana en après avoir trouvé le chemin des filets contre Osasuna.

Le mois suivant, Fati décrochait le record du plus jeune titulaire blaugrana en Liga face à Valence. Lors du même match, il n’avait eu besoin que de 7 minutes pour marquer et délivrer une passe décisive, ce qu’aucun joueur de son âge n’avait jamais réussi à faire en Liga !

Plus jeune titulaire de l'histoire du Barça en C1

Stop ? Encore ! Toujours face à Valence, Fati est devenu le plus jeune buteur de l’histoire du Camp Nou à 16 ans et 318 jours, un record qui concerne les joueurs blaugrana mais également les équipes visiteuses !

Il fallait bien que l’ailier gauche marque également la scène européenne de son empreinte, c’est pourquoi il est devenu le plus jeune titulaire de l’histoire du Barça en Ligue des Champions sur la pelouse de Dortmund au mois de septembre. Ce jour-là, il avait été remplacé par Lionel Messi, tout un symbole…