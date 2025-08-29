Barça : 100 millions pour un flop

L'incapacité de Chelsea à recruter des joueurs comme Wojciech Szczesny et Gerard Martin l'a conduit à envisager des ventes de joueurs comme Marc Casado et Fermin Lopez – et dans le cas de ce dernier, il pourrait rejoindre la Premier League.

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En début de semaine, Chelsea a soumis une offre initiale de 50 millions d'euros pour Fermin, qui étudie une proposition de contrat du club de Premier League. Bien que cette offre ait été refusée par Barcelone, il a depuis été rapporté que le club serait prêt à aller jusqu'à 65 millions d'euros.

Cependant, ce n'est rien comparé à ce que Newcastle United, autre club de Premier League, est prêt à payer. El Chiringuito rapporte que le club de St James' Park serait prêt à atteindre 100 millions d'euros, tandis que Tottenham Hotspur envisagerait également Fermin.

L'offre dépasserait largement le prix demandé par Barcelone pour Fermin.

Si cette offre était officiellement soumise par Newcastle, il ne fait aucun doute que Barcelone l'accepterait. On estime que le club demande 70 millions d'euros pour le départ du milieu de terrain de 22 ans, ce qui serait donc largement supérieur à ce montant.

Cependant, il serait également moins probable que Fermin soit ouvert à une arrivée, du moins par rapport à Chelsea, même s'il bénéficierait probablement de plus de temps de jeu dans l'effectif d'Eddie Howe. Et cela pourrait être un facteur déterminant dans la décision de l'international espagnol de quitter Barcelone en échange d'un transfert dans le nord-est de l'Angleterre.

Newcastle, qui accueillera Barcelone en phase de groupes de la Ligue des champions cette saison, aura les moyens de s'offrir Fermin, puisqu'il est désormais prévu de vendre Alexander Isak après avoir recruté Nick Woltemade pour le remplacer. Cependant, il est peu probable qu'ils offrent 100 millions d'euros, compte tenu du prix demandé.