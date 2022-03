Balotelli dévoile son plus gros regret

Son émergence à l'Inter a été accueillie avec beaucoup d'espoir et d'attentes, mais il n'a jamais réussi à rester au sommet du jeu aussi longtemps que la plupart des gens l'espéraient.

Balotelli ne voulait pas quitter City

L'Italien a tout de même connu une carrière plus que décente, mais on a le sentiment en Italie qu'il aurait pu faire plus. Et il y a beaucoup de regrets qui l'entourent. À ses yeux, sa plus grosse erreur a été sa décision de quitter Manchester City pour l'AC Milan en 2013.

"Je pense que c'était ma plus grosse erreur, de quitter City", a admis Balotelli à son ancien coéquipier de City, Nedum Onuoha, dans une interview accordée à l'Athletic.

"Même l'année où je suis parti, j'ai très bien joué à Milan pendant un an et demi, mais après cela, j'ai eu des problèmes. Et maintenant que je suis plus âgé, je sais que je n'aurais pas dû quitter City à ce moment-là.

"Toutes ces années à voir City s'améliorer, s'améliorer et s'améliorer encore. J'aurais pu rester ici comme Sergio Aguero pendant longtemps.

"Si j'avais mon état d'esprit maintenant... Quand j'étais à City, probablement un ballon d'or [Ballon d'Or] que j'aurais pu gagner, j'en suis sûr. Mais vous savez, quand vous grandissez, vous mûrissez davantage, alors..."