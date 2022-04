Ballon d'Or : pour Crouch, Mané a toutes ses chance

L'ancien attaquant de Liverpool, Peter Crouch, pense que Sadio Mané pourrait être le prochain lauréat du Ballon d'Or et qu'il sera un prétendant avec Mohamed Salah, si les Reds finissent la saison en beauté. Mané, 30 ans, réalise une excellente saison. Il a d'abord aidé le Sénégal à remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations après avoir battu l'Égypte en finale, puis il est revenu à Anfield pour aider les Reds à atteindre leurs objectifs élevés.

Pour Crouch, Mané a toutes ses chances

En plus de cela, Mané a jusqu'à présent marqué 20 buts et délivré trois passes décisives pour Liverpool toutes compétitions confondues. Selon Crouch, 41 ans, qui a joué pour les Reds entre 2005 et 2008 et a marqué 22 buts en 85 apparitions, l'ancien joueur de Southampton sera un vainqueur mérité s'il réussit à remporter un quadruplé.

"Mané est un grand espoir", a déclaré l'ancien attaquant anglais à Paddy Power, cité par le Mirror. "Il a déjà gagné l'Afcon, et s'il continue à gagner la Ligue des champions, la Premier League et si Liverpool réalise le quadruplé, alors il faudrait presque certainement que ce soit un joueur de Liverpool, et alors Salah et Mané sont les favoris pour cela", a-t-il ajouté.

La C1 sera décisive selon Klopp

Dans une récente interview, le manager de Liverpool, Jurgen Klopp, n'a pas exclu que Mané soit un prétendant au Ballon d'Or 2022. "Si vous n'êtes pas Messi ou Ronaldo, vous devez gagner probablement la Ligue des champions, ce que nous n'avons pas encore fait, donc donnez-nous encore quelques semaines et nous verrons où nous finirons", avait analysé l'Allemand. Mané est actuellement classé cinquième au classement des buteurs de Premier League avec un total de 14 buts cette saison, et a également fourni deux passes décisives.