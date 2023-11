Ballon d'Or ou pas, Haaland écrase Messi

L'attaquant de Manchester City Erling Haaland reçoit plus de demandes d'autographes que Lionel Messi à son apogée à Barcelone, selon un nouveau livre.

Depuis qu'il a rejoint l'équipe de Pep Guardiola en 2022, Erling Haaland est inondé de demandes de signatures de maillots et de souvenirs et il est toujours heureux d'y répondre, selon une version mise à jour du livre Pep's City : The Making of A Superteam, de Pol Ballus et Lu Martin. Les employés qui ont travaillé avec Guardiola à Barcelone et à City affirment que le Norvégien reçoit plus de demandes de signature que Messi lorsqu'il était avec les Catalans et au sommet de sa carrière.

City a déboursé environ 100 millions d'euros en indemnités de transfert et commissions pour recruter Haaland au Borussia Dortmund en 2022, mais il en a valu la peine. Il a mené les Blues au triplé la saison dernière en marquant un nombre record de 52 buts en 53 matches, toutes compétitions confondues. Le Norvégien, qui a déjà inscrit 14 buts en Premier League cette saison, pourrait être pardonné pour avoir développé un certain ego, mais Pep's City, qui a été mis à jour pour inclure de nouveaux détails sur la façon dont le club a remporté le triplé, rapporte qu'il est bien aimé par le personnel et les coéquipiers.

"Il est toujours de bonne humeur et a un mot gentil pour tout le monde", a déclaré un membre du personnel aux auteurs du livre. "Il a fait une telle différence dans l'équipe et, quand on pense à sa célébrité, il est étonnant qu'il soit toujours aussi gentil. On pourrait s'attendre à ce qu'un joueur du statut et de la taille physique d'Erling soit arrogant et exigeant, un peu comme une diva. Mais il a un sourire pour tout le monde et il est toujours heureux de discuter. Il se moque aussi des autres, mais surtout, il sait faire des blagues à ses propres dépens".