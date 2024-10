Ballon d’Or, le cadeau XXL que Vinicius avait prévu pour ses coéquipiers

Alors qu’il pensait être le potentiel vainqueur du Ballon d’Or 2024, Vinicius Junior avait prévu d’offrir des cadeaux spéciaux à ses coéquipiers.

La cérémonie du 68e Ballon d’Or a gâché les plans de Vinicius Junior. Après sa saison époustouflante avec le Real Madrid lors de la dernière campagne sportive, l’ailier gauche brésilien se voyait comme le potentiel vainqueur du prestigieux prix individuel au Théâtre du Châtelet, lundi dernier. Mais tout a basculé au dernier moment.

Vinicius voulait offrir d’énormes cadeaux à ses coéquipiers

Le Ballon d’Or 2024 remporté par Rodri, continue de faire grand bruit sur la toile. Absent à Paris après avoir appris qu’il ne sera pas le vainqueur du Ballon d’Or, Vinicius Junior avait déjà ses plans bien définis. Puisqu’il se voyait déjà comme étant le digne successeur de Lionel Messi au sacre, comme l’a souligné Karim Benzema, qui estime que le Brésilien méritait de gagner ce trophée.

Getty Images

Selon les informations de Relevo, Vinicius Junior avait planifié son sacre et avait même prévu une surprise pour ceux qui l’ont le plus aidé à devenir le joueur le plus décisif d’Europe. L’ailier gauche de la Seleção avait préparé une montre Rolex pour chacun de ses coéquipiers. Malheureusement pour lui, tout a capoté au dernier moment, et c’est Rodri, qui lui a ravi la vedette en devenant le meilleur footballeur du monde de l’année. L’Auriverde a simplement annulé son cadeau après la mauvaise nouvelle. Un coup dur pour Vinicius Junior et le Real Madrid, qui étaient tellement confiants, vu que France Football disait que ni le vainqueur ni personne d’autre n’étaient au courant de qui va remporter le Ballon d’Or. Un secret de polichinelle pour le média français, qui pensait détenir l’information à lui seul.