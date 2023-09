Ballon d'Or : Cristiano Ronaldo humilié, une première depuis 20 ans !

Pour la première fois depuis 2003, Cristiano Ronaldo n'a pas été nommé pour le Ballon d'Or.

Depuis ses débuts à Manchester United en 2003, CR7 a toujours figuré sur la liste des nominations pour la récompense individuelle la plus prestigieuse du football. Cependant, sa saison 2023-24 a été décevante, son transfert vers la Saudi Pro League a été entouré de controverses après une sortie dramatique de l'équipe d'Erik ten Hag à Old Trafford, après quoi il n'a pas eu d'impact sur la Coupe du monde avec le Portugal. En conséquence, l'international portugais n'a pas été nommé pour la première fois en 20 ans.

C'est la fin d'une période remarquable au sommet du football européen pour Ronaldo, qui a remporté cinq Ballons d'Or (le dernier en 2017) et a été nommé 18 fois. Il est le deuxième joueur le plus décoré de l'histoire du trophée après Lionel Messi, qui l'a remporté à sept reprises, contribuant à forger une période de domination totale par les deux Argentins et Portugais. CR7 a récemment affirmé qu'il n'avait aucune rivalité avec la légende du Barça, mais quoi qu'il en soit, il doit être blessé après ce refus du Ballon d'Or.

Ronaldo pansera ses plaies pendant son absence en sélection avec le Portugal. Le joueur de 38 ans s'entraîne actuellement avec d'autres stars comme Bruno Fernandes, Ruben Dias et Bernardo Silva, avant les matches de qualification pour l'Euro 2024 contre la Slovaquie et le Luxembourg.