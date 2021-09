Bale porte le Pays de Galles en Biélorussie

Le Pays de Galles s'en est remis à un triplé de son capitaine, Gareth Bale, pour venir à bout de la Biélorussie et se relancer.

Quand on est dans le dur pour obtenir des victoires précieuses sur le chemin de la Coupe du Monde au Qatar, rien ne vaut de pouvoir compter sur un grand joueur, quadruple vainqueur de la Ligue des champions.

C'est exactement ce qu'a fait le Pays de Galles ce dimanche après-midi sur la pelouse de la Biélorussie. Longtemps accrochés par l'équipe locale, les demi-finalistes de l'Euro 2016 ont pu compter sur un triplé de Gareth Bale pour ramener trois points précieux dans ce groupe E des qualifications européennes.

L'ailier du Real Madrid a d'abord ouvert le score depuis le point de penalty après seulement quelques minutes de jeu, avant de récidiver en seconde période, cette fois pour égaliser à deux partout. Mais surtout, il était parfaitement placé pour terminer d'une demi-volée gagnante dans le temps additionnel, afin d'offrir la victoire à sa sélection.

Après 98 sélections, Bale compte donc désormais 36 buts pour son pays, lui qui n'avait plus trouvé le chemin des filets en sélection depuis près de deux ans et un nul un but partout face à la Croatie dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2020, en octobre 2019.

L'article continue ci-dessous

Avec ce succès, les Gallois se replacent dans leur groupe et peuvent toujours rêver à une qualification historique pour le Qatar. Les voici en effet à un petit point de la République tchèque, deuxième et qui défie la Belgique ce dimanche soir.

Pour rappel, seul le premier de chaque groupe est qualifié directement, les deuxièmes participant aux barrages pour décrocher l'un des treize tickets réservés à la zone Europe pour le Mondial. C'est tout le mal que l'on souhaite à Gareth Bale et ses coéquipiers, qui défieront l'Estonie, mercredi, pour leur prochaines rencontre dans ces éliminatoires.

Un triplé de bon augure pour Bale, de retour sous les couleurs du Real Madrid cette saison après une saison de retour dans son club de Tottenham, sous la forme d'un prêt. D'autant qu'après l'échec du dossier Mbappé et au vu des incertitudes dans le secteur offensif des Merengue, Carlo Ancelotti devrait régulièrement faire appel à lui. C'est d'ailleurs lui qui avait ouvert le score sur la pelouse de Levante, avant un doublé de Vinicius pour décrocher un spectaculaire nul 3-3.