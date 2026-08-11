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Ayoub Bouadi en cause ? Manchester City refuse la deuxième initiative du Barça pour Rodri

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L'initiative du Barça insuffisante : gros revers dans le dossier Rodri

Un rapport de presse a révélé, ce mardi, un nouveau développement dans les efforts du Barça pour recruter la star de Manchester City, Rodri, lors de l'actuel mercato estival.

Des rapports de presse ont indiqué au cours des dernières heures que le Barça a présenté une offre d'une valeur de 50 millions d'euros, mais qu'elle a été rejetée par le club anglais.

Quant au journal « Sport », il a affirmé que le Barça est prêt à dépenser 60 millions d'euros pour le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026.

Ce montant reste toutefois insuffisant. En effet, malgré sa bonne relation avec le Barça, Manchester City n'est pas disposé à se séparer du lauréat du Ballon d'or 2024, l'un de ses joueurs les plus en vue, pour une somme dérisoire.

Cependant, « Marca » a indiqué ce mardi qu'un accord entre les deux géants européens restait hors de portée. En réalité, Manchester City a fixé le prix de son joueur de 30 ans à 70 millions d'euros, et ce montant est au minimum nécessaire pour convaincre City de le laisser partir, d'autant plus qu'ils devront investir des sommes colossales pour le remplacer.

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Le Marocain Ayoub Bouaddi (Lyon), dont la valeur de transfert dépassera les 100 millions d'euros (130 millions d'euros selon le journal As), et Enzo Fernández (Chelsea) figurent parmi les joueurs que City cherche à recruter, raison pour laquelle il insiste pour obtenir une somme importante de la vente de Rodri, mais le club catalan n'a pas l'intention de payer le montant réclamé par le club anglais.

Mais le club catalan n'a pas l'intention de payer le montant réclamé par le club anglais. Une réunion doit se tenir prochainement entre Hugo Viana et Deco, les directeurs sportifs de Manchester City et du Barça.

 Et le Barça, qui espérait le retour de Rodri le mercredi pour reprendre les entraînements, pourrait être contraint d'attendre.

 Le milieu de terrain devrait arriver à Manchester pour reprendre les entraînements, à moins que le Barça ne parvienne à faire baisser son prix et à conclure l'affaire au cours des prochaines heures.

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