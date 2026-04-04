Avec un triplé, Haaland écrase Liverpool en FA Cup et accentue la pression sur Slot

Samedi, Arne Slot a subi une défaite cuisante avec Liverpool en quarts de finale de la FA Cup. En déplacement à Manchester City, les Reds se sont inclinés sans appel 4-0, notamment en raison d'un triplé du meilleur buteur Erling Haaland. Pour aggraver encore la situation pour Liverpool, Mohamed Salah a manqué un penalty, même si le sort de la rencontre était déjà plus ou moins scellé à ce moment-là. Avec cette victoire, Manchester City bat un record datant de 1881 (!) : l'équipe de Pep Guardiola (qui était lui-même dans les tribunes en raison d'une suspension) compte désormais dix-huit victoires consécutives en FA Cup, soit le plus grand nombre de victoires consécutives jamais enregistrées dans cette compétition anglaise.

À l'Etihad Stadium, « seulement » deux Néerlandais étaient titulaires. Arne Slot avait aligné Virgil van Dijk et Ryan Gravenberch. Cody Gakpo et Jeremie Frimpong, qui s'était blessé cette semaine avec l'équipe nationale néerlandaise, ont débuté sur le banc et sont entrés en jeu en deuxième mi-temps. Du côté de Manchester City, dirigé par l'entraîneur adjoint Pepijn Lijnders, Tijjani Reijnders est entré en jeu à la 70e minute, tandis que Nathan Aké est resté sur le banc.

Au cours d'une première période passionnante, Liverpool a dominé le jeu. Cela a débouché sur une énorme occasion après un quart d'heure de jeu : Giorgi Mamardashvili a lancé Mohamed Salah seul face au gardien d'un long ballon, mais l'Égyptien a pris beaucoup trop de temps et a laissé Abdukodir Khusanov revenir.

Après qu’Ekitiké eut manqué une autre occasion en or, City s’est ressaisi. Cela a permis à l’équipe locale de prendre l’avantage à la 39e minute : Van Dijk a fait tomber Nico O’Reilly dans la surface, après quoi Erling Haaland a ouvert le score avec sang-froid depuis le point de penalty. Avant même la mi-temps, City a de nouveau frappé, lorsque Haaland a magnifiquement converti un centre en but : 2-0. Un coup dur pour Slot, qui a dû se remettre au travail à la mi-temps.

Dès la reprise, City a définitivement scellé le sort du match. À la 50e minute, Cherki a lancé Semenyo en profondeur, qui a conclu avec sang-froid pour porter le score à 3-0. Liverpool avait complètement perdu ses repères et ne parvenait plus à prendre le dessus sur le jeu de l'équipe locale.

Peu après, Haaland a complété son triplé à la suite d’une belle attaque sur le flanc gauche. Via Doku et O’Reilly, le ballon est arrivé jusqu’à l’attaquant, qui a marqué en touchant la barre transversale : 4-0. Le match était ainsi définitivement scellé et l’Etihad Stadium pouvait se préparer à une fin de match sereine.

Il ne s'est plus passé grand-chose de notable dans la dernière demi-heure, même si Liverpool a encore eu une occasion en or de marquer un but de consolation. Salah a pu tirer depuis les onze mètres, mais a vu son tir repoussé par James Trafford. City a ensuite facilement géré la fin du match et a remporté une victoire convaincante.