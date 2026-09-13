Avec son cinquième but : Aubameyang continue de briller en Liga

Le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang est de retour en Liga cette saison, et il conquiert de nouveau le cœur des supporters, cette fois avec le Deportivo La Corogne.

Ce dimanche, Aubameyang a inscrit un nouveau but avec le Deportivo La Corogne, dans les filets de Getafe. Il s'agit de son cinquième but en Liga cette saison, lui qui continue de briller avec son nouveau club.





Aubameyang n'a pas eu besoin de fournir de gros efforts cette fois pour prolonger sa série de buts, dans un retour idéal en Liga avec le club galicien, personne n'ayant réussi à l'arrêter, selon le journal « Mundo Deportivo ».

Le quotidien catalan a ajouté : « À 37 ans, avec sa longue expérience et sa puissance physique, Aubameyang a livré un match tranquille, mais il s'est toujours trouvé au bon endroit au bon moment pour punirGetafe et arracher le match nul (1-1). »

Selon Mundo Deportivo, ce but renforce la possibilité d'établir un record pour le Deportivo La Corogne, sachant que Walter Pandiani détient le meilleur départ en termes de buts avec six réalisations en six matchs lors de la saison 2003-2004.

De plus, aucun joueur n'avait entamé un championnat sur un rythme aussi soutenu depuis Zlatan Ibrahimovic en 2009 avec Barcelone, lui qui avait lui aussi marqué lors de ses cinq premiers matchs.

Le record en la matière appartient à Quini (Sporting 1979/80 avec 12 buts), Pruden (Atlético de Madrid 1940/41 avec 12 buts) et Vilanova (Hércules 1939/40 avec 13 buts), qui avait marqué lors de chacun de ses sept premiers matchs.

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