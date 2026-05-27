Stefan de Vrij est écarté du groupe définitif des 26 Néerlandais pour la Coupe du monde. Mercredi, en conférence de presse, le sélectionneur Ronald Koeman détaillera les raisons de l’absence du défenseur de l’Inter aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

« Il s’est blessé dimanche dernier et les examens ont révélé une lésion. Stefan aurait besoin de douze à quatorze jours pour retrouver son niveau, or il n’a disputé que très peu de matchs récemment en raison de ce type de pépins physiques », explique Koeman pour justifier l’absence du défenseur.

« Nous avons donc dû l’écarter », conclut Koeman, précisant que le défenseur, auteur de 79 sélections, ne fait pas partie de ses plans pour la Coupe du monde estivale.

Le sélectionneur annonce également l’absence de Matthijs de Ligt (Manchester United), victime de problèmes de dos depuis plusieurs mois, ainsi que celle d’Emmanuel Emegha (Strasbourg), tous deux écartés pour cause de blessure.

International depuis 2012, De Vrij (34 ans) compte 79 sélections et a pris part aux Coupes du monde 2014 et 2022 ainsi qu’aux Euros 2021 et 2024.

L’avenir de De Vrij à l’Inter, où son contrat expire le 30 juin, fait l’objet de nombreuses spéculations. Le défenseur néerlandais a récemment été cité comme une recrue potentielle du club qatari Al-Sadd.