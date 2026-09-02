Avec le transfert record de Bouaddi, Lille réécrit son histoire financière sur le marché des transferts

Le Marocain Ayyoub Bouaddi a contribué à faire encaisser au club français de Lille une somme colossale grâce à la vente de ses joueurs au cours des dernières années.

Avec la vente de Bouaddi à Manchester City, le club français a réalisé la plus grosse vente de son histoire (100 millions d'euros), et depuis 2021, Lille a vendu des joueurs pour une valeur supérieure à 400 millions d'euros.

Le journal « As » a indiqué qu'en 2021, Lille a écrit l'histoire en remportant le titre de champion de France aux dépens du Paris Saint-Germain, et que depuis, le club du nord de la France a conclu plusieurs ventes de joueurs à forte valeur.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».

La valeur des cinq plus grosses ventes du club français a dépassé 250 millions d'euros. Et avec la vente récente d'Ayyoub Bouaddi à Manchester City, ce chiffre a atteint 350 millions d'euros.

Ses performances impressionnantes en Coupe du monde ont attiré l'attention des plus grands clubs européens, mais c'est finalement City qui a remporté la mise.

Bouaddi n'a pas été le seul joueur à rapporter des millions d'euros sur le compte bancaire de Lille ; Matias Fernandez-Pardo a rejoint Newcastle pour 59 millions d'euros.

L'attaquant de 21 ans, d'origines espagnole et italienne, est un international belge. Avec ce transfert, le total des ventes de joueurs de Lille a atteint 400 millions d'euros depuis son titre de champion en 2021.

Depuis 2021, le club de Lille a négocié intelligemment chaque vente. Victor Osimhen a été le premier à rapporter une somme importante au club français, Naples ayant payé 79 millions d'euros pour s'attacher les services de l'attaquant nigérian.

Onana et Botman ont été les joueurs suivants à quitter Lille, tous deux en direction de la Premier League anglaise. Everton a recruté le milieu de terrain pour 39 millions d'euros, tandis que Botman a rejoint Newcastle pour 37 millions d'euros.

À l'été 2024, le nom de Leny Yoro était le plus en vogue. Le défenseur central français était très convoité par les plus grands clubs d'Europe.

Manchester United et le Real Madrid ont présenté des offres solides pour le recruter, mais au final, c'est le club anglais qui a payé les 62 millions d'euros réclamés par le club de Lille.

Vous pouvez discuter des sujets et des actualités de manière plus approfondie sur les forums de « Kooora ».

La dernière grosse vente de l'équipe remonte à l'été dernier. Chevalier a gardé sa cage inviolée lors de 11 matchs durant la saison 2024/25, ce qui a attiré l'attention du Paris Saint-Germain.

Avec le départ de Donnarumma, les Parisiens ont bouclé le transfert du gardien pour 40 millions d'euros.

Bien que Lille soit le deuxième club le plus vendeur de France derrière le Paris Saint-Germain, il reste loin de la tête du classement des clubs les plus vendeurs d'Europe.

Plusieurs clubs français se disputent les ventes les plus élevées, Monaco et Rennes arrivant juste derrière avec des ventes respectives de 248 millions d'euros et 239 millions d'euros.

Hors de France, la Premier League anglaise domine. En dehors du « Big Six », les ventes de Bournemouth représentent le double de celles de Lille.

Et en Allemagne, Leipzig est en tête de liste avec des ventes s'élevant à 426 millions d'euros. Les ventes de l'Atalanta ont atteint 311 millions d'euros depuis 2021, et en Espagne, la Real Sociedad a vendu des joueurs pour une valeur de 233 millions d'euros.