L’affaire n’a pas forcément été réglée particulièrement tôt, mais Hector Fort a peut-être quand même poussé un soupir de soulagement. L’an dernier encore, il avait dû attendre jusqu’à quelques heures de la fermeture du mercato estival pour que son prêt au FC Elche soit bouclé. Cette fois, la Real Sociedad s’y est prise un peu plus tôt : troisjours avant la date limite, le club basque de Saint-Sébastien a finalisé l’opération à 8,5 millions d’euros pour le latéral droit.

Pour Fort, cela met fin à un chapitre de 13 ans au FC Barcelone, entamé à l’âge tendre de sept ans. Les Catalans lui avaient auparavant indiqué qu’il ne devait plus participer aux entraînements collectifs afin de ne pas compromettre un départ. Cela n’a pas dû être simple pour Fort, qui, selon les informations disponibles, ne quitte le Barça qu’à contrecœur.

Mais la perspective sportive sous les ordres de l’entraîneur Hansi Flick n’existait tout simplement plus. Ce dernier avait encore récemment fait l’éloge de Fort, qui figurait aussi depuis longtemps sur les tablettes du Borussia Dortmund. Le BVB a toutefois été battu par la Sociedad dans ce dossier. « Hector est un joueur talentueux. Il est très rapide et possède en plus une grande qualité technique. Je crois que la saison passée à Elche a été très précieuse pour lui », a déclaré Flick.

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Hector Fort : son dernier match disputé pendant 90 minutes remonte à plus de 15 mois

Fort a vécu une période ambivalente à Barcelone, comme tant d’autres talents issus du centre de formation de La Masia. Lors de la saison 2023/24, il a fêté ses débuts professionnels en décembre sous les ordres de l’entraîneur de l’époque, Xavi Hernandez. C’était aussi l’exercice au cours duquel ses compagnons de l’académie Lamine Yamal, Pau Cubarsi et Fermin Lopez ont eux aussi découvert le plus haut niveau.

Fort, originaire du quartier de Les Corts, avait alors disputé dix matches. Il avait été titularisé à six reprises. Puis, lorsque Flick a pris les rênes pour la saison suivante, son nombre d’apparitions a doublé. Fort s’est imposé comme une solution de rechange solide, avec en moyenne 32 minutes jouées par match et cinq titularisations. C’est aussi de cette période que date son dernier match disputé dans son intégralité. C’était lors d’une victoire 2-1 à l’extérieur, le 3 mai 2025, contre Valladolid.

La Sociedad récupère donc un professionnel qui n’a pas un rythme de jeu particulièrement important. Cela représentait 638 minutes en 2024/25 avec le Barça, et 623 la saison précédente avec Elche.

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Comment s’est passé le début de Hector Fort au FC Elche ?

Mais il faut se détacher des seules statistiques pour évaluer le prêt de Fort sur la côte est de l’Espagne. L’international espagnol U20 à une reprise n’a pas connu un départ optimal peu après son arrivée, le jour de la date limite du mercato. Après trois matches, une blessure musculaire l’a frappé et l’a finalement contraint à six semaines d’absence.

Fort, dont le départ a permis au Barça d’inscrire Roony Bardghji en Liga, est toutefois revenu en très grande forme. Jusqu’à l’hiver, il a plus que laissé entrevoir ses qualités de piston droit devant une défense à trois.

Fort était particulièrement en forme en décembre. Avec un but à la 117e minute, il a envoyé Elche en seizièmes de finale de la Coupe du Roi, avant de délivrer deux passes décisives quatre jours plus tard lors du succès 3-0 contre Gérone. Quand Fort a quitté le terrain après la rencontre, les supporters de l’Estadio Manuel Martinez Valero l’ont ovationné debout. « Nous avons réussi à tirer de lui un niveau de performance très élevé. Nous sommes très satisfaits, car il joue de manière exceptionnelle », a ensuite salué l’entraîneur Eder Sarabia.

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Hector Fort : quatre mois d’arrêt après une blessure survenue lors de sa célébration de but

Mais lors du dernier match de l’année 2025, Fort a vécu un énorme choc. Après six minutes, il avait inscrit le superbe 1-0 contre le Rayo Vallecano à la suite d’un exploit individuel remarquable. Lors de sa célébration, Fort a toutefois heurté son adversaire Nobel Mendy, est tombé au sol et s’est luxé l’épaule gauche de manière extrêmement malheureuse.

Deux jours avant le réveillon du Nouvel An, il a été opéré par le staff médical du FC Barcelone, avant de ne faire son retour que quatre mois plus tard. Fort a manqué 15 matches, et Elche, alors menacé par la relégation, n’en a gagné que deux en son absence.

Avant son retour dans le onze de départ à la fin avril, il est revenu sur la blessure la plus grave de sa carrière jusqu’ici, qu’il a qualifiée de « douche froide ». « Cela a été de longs mois. Au final, les choses arrivent quand on s’y attend le moins ou quand on se sent justement en pleine forme. J’ai dû accepter la situation le plus vite possible », a déclaré Fort.

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Combien de fois Hector Fort a-t-il joué pour le FC Elche ?

Au final, Elche a arraché son maintien de justesse. Fort a disputé 17 matches pour le club, avec une moyenne de 36 minutes jouées. Cinq contributions sur but pour seulement huit titularisations, c’est tout à fait présentable.

Un transfert de Fort aurait comblé au BVB le vide qui subsiste toujours dans le couloir droit de la défense après le départ en prêt de Yan Couto à Côme 1907. Ce transfert manqué constitue donc un revers pour Dortmund, qui, compte tenu de la grave blessure de la recrue Giannis Konstantelias, devra sans doute prolonger ses efforts sur le marché jusqu’à la date limite.

Fort serait arrivé en Allemagne comme un challenger clairement identifié et aurait eu besoin de temps pour s’adapter au niveau et au rythme élevé. Cette étape devrait désormais être plus facile à franchir dans son pays natal.

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Hector Fort : ses forces et ses faiblesses

Ce que Fort peut apporter à la Real, ce n’est pas une grande force unique qui ressort particulièrement. Il est naturellement loin d’être exempt de faiblesses, mais il possède de bonnes bases sportives et physiques pour devenir un latéral droit complet. Il peut également évoluer sur le côté gauche.

Dans le système de possession de Sarabia, Fort n’évoluait pas exclusivement comme un latéral classique et figé, collé à la ligne, mais repiquait régulièrement de manière variable dans le demi-espace. Grâce à son excellente formation à La Masia, il possède une grande qualité technique, contrôle bien le ballon, combine avec sûreté et fait preuve d’intelligence de jeu.

Son jeu défensif n’est pas nettement en retrait par rapport à ses qualités offensives, mais c’est dans ce domaine que Fort possède encore la plus grande marge de progression. Dans les duels directs notamment, il doit encore intervenir avec plus d’agressivité et montrer de la solidité aussi face à des joueurs qui ont un avantage de vitesse sur lui. Sur la précision de ses centres, il aurait encore pu apprendre de Julian Ryerson, meilleur passeur de la saison dernière, à Dortmund.

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Hector Fort : le BVB va-t-il encore le regretter ?

Avec l’arrivée de l’Espagnol, la Sociedad, qui doit encore se passer longtemps de l’ancien joueur du Bayern Alvaro Odriozola en raison d’une rupture des ligaments croisés, comble un vide important de son effectif avec un profil de joueur intéressant.

Avec sa flexibilité tactique et sa technique fine, il possède les outils susceptibles de renforcer l’équipe face à l’enchaînement de trois compétitions. S’il affiche sous le maillot blanc et bleu la classe qu’il avait laissée entrevoir à Elche avant sa blessure, le BVB pourrait encore regretter de ne pas avoir réussi à recruter Fort.

Hector Fort : aperçu de sa carrière professionnelle