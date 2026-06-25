La sélection tunisienne a poursuivi son effondrement défensif lors de la Coupe du monde 2026. Elle a concédé deux buts dès les sept premières minutes face aux Pays-Bas lors de la troisième journée de la phase de groupes, puis un troisième en seconde période. Avec désormais douze buts encaissés au total, elle affiche la défense la plus perméable de la compétition à ce stade.

Les « Aigles de Carthage » avaient d’abord subi une lourde défaite contre la Suède (5-1), puis avaient été battus par le Japon (4-0), avant de céder face aux Pays-Bas (1-3).

Curaçao, avec 9 buts encaissés, occupe la marche suivante du podium des défenses les plus perméables, tandis que la Suède et le Qatar pointent à 7 buts concédés avant la conclusion de la troisième journée, illustrant l’écart abyssal qui sépare la Tunisie de ses homologues en matière de solidité défensive.

Déjà mathématiquement éliminée avant la troisième journée, la sélection tunisienne pourrait terminer la compétition avec l’un des pires bilans défensifs de l’histoire. Son dernier match s’annonce donc comme un nouveau chapitre d’une souffrance qui dure depuis le coup d’envoi de son parcours dans la Coupe du monde 2026.







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