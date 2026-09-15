Avant-match de Liga Barcelone - Racing Santander : tout ce qu’il faut savoir

Barcelone vs Racing Santander : détails du match

LaLiga - Journée 6 16 sept. 2026 - 15:30 Spotify Camp Nou

Le FC Barcelone et le Real Racing Club donneront le coup d'envoi le 16 septembre 2026 à 19h30 GMT (15h30 EST / 20h30 BST / 21h30 SAST).

Le leader reçoit un Santander en pleine confiance

Le FC Barcelone retrouve son stade pour accueillir le Real Racing Club, promu cette saison, au Spotify Camp Nou, à l'occasion de la 6e journée de la saison 2026/27 de Liga. Restant sur deux victoires consécutives sur la scène nationale et européenne, l'équipe de Hansi Flick vise à prolonger son parcours sans faute en Liga en tête du classement. Pour le Racing Santander, se rendre en Catalogne après une victoire arrachée de haute lutte le week-end dernier représente un test ultime pour évaluer sa crédibilité dans l'élite.

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La démonstration à quatre buts des Blaugrana à Levante

Le FC Barcelone aborde la rencontre de mercredi soir en pleine réussite offensive après avoir décroché une victoire 4-2 à l'extérieur contre Levante UD lors de la 5e journée, le 13 septembre. Xavi Espart a donné le ton très tôt avant que Lamine Yamal ne frappe à deux reprises, une première fois à la 19e minute puis sur penalty à la 48e. Karim Adeyemi a ajouté un quatrième but tardif dans le temps additionnel, permettant au Barça de conserver le maximum de points après ses cinq premiers matches de championnat.

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Le doublé de Zabiri pour Los Verdiblancos fait tomber Alavés

Le Racing Santander se déplace à Barcelone avec confiance après avoir battu le Deportivo Alavés 2-1 à domicile lors de la 5e journée, le 12 septembre. Après avoir concédé un but très tôt, l'attaquant Yassir Zabiri a pris le match à son compte, égalisant à la 38e minute avant d'inscrire le but de la victoire au début de la seconde période (53e). Ce succès a offert un coup de boost crucial à l'équipe de José Alberto López, qui cherche à s'installer durablement en Liga.

Le bloc bas du Racing peut-il enrayer la machine du Barça ?

Barcelone dispose d'un net avantage sur le papier grâce à son impressionnante production offensive et à la maîtrise du milieu dictée par Rodri et Pedri. Lamine Yamal et Raphinha chercheront à isoler les latéraux de Santander, tandis que le Racing comptera sur Yassir Zabiri et Iñigo Vicente pour lancer de rapides contre-attaques. Alors que Barcelone veut préserver son bilan parfait en championnat avant les rencontres du week-end, ce duel de mercredi promet une forte intensité dès le coup d'envoi.

Compositions probables

Barcelone : J Garcia ; E Garcia, Cubarsi, Christensen, Espart ; Pedri, Rodri, Fermin ; Gordon, Raphinha, Yamal

Racing Santander : Agirrezabala ; Mantilla, Ramon, Belocian, Salinas ; Martin, Prati ; Garcia, Canales, Vicente ; Zabiri

Nouvelles des équipes et effectifs

Barcelone abordera cette rencontre sans Roony Bardghji, Frenkie de Jong et Jesse Bisiwu, tous actuellement absents sur blessure. Aucune suspension n'a été signalée dans l'équipe de Hansi Flick, et Eric Garcia devrait être disponible après avoir évité une blessure grave à la suite d'une alerte liée à un nez ensanglanté à Mestalla ; les dernières informations en provenance du centre d'entraînement suggèrent que son absence sera minime. Un onze probable n'a pas encore été confirmé, et d'autres mises à jour seront ajoutées à l'approche du coup d'envoi.

Le Racing Santander est privé d'Andres Martin sur blessure, tandis qu'aucune suspension n'a été signalée dans le groupe de Jose Lopez. D'autres mises à jour sur l'équipe seront ajoutées dès qu'elles seront disponibles.

Forme

Barcelone a remporté ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues, avec quatre victoires consécutives en Liga auxquelles s'ajoute un succès en amical de pré-saison contre Al Ahly. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 5-0 à l'extérieur face à Valence, et le club a également inscrit cinq buts contre le Rayo Vallecano, pour un succès 5-2, ainsi que contre Elche, battu 5-0. Sur ces cinq rencontres, Barcelone a marqué 19 buts et n'en a concédé que trois, signant au passage deux clean sheets.

Les cinq derniers matches du Racing Santander ont donné deux victoires, un nul et deux défaites. Sa rencontre la plus récente s'est terminée par une défaite 3-2 sur la pelouse du Rayo Vallecano, et le club s'est aussi incliné 1-0 à Getafe plus tôt dans la saison. Une victoire 3-2 à domicile contre Elche et un nul 2-2 contre Villarreal complètent une série de résultats mitigés pour l'équipe de Jose Lopez.

Historique des confrontations

La rencontre la plus récente entre ces deux clubs a eu lieu en Coupe du Roi en janvier 2026, lorsque Barcelone s'est imposé 2-0 à l'extérieur face au Racing Santander. En regardant les cinq confrontations directes répertoriées, Barcelone a remporté les cinq sans encaisser le moindre but, avec 10 buts marqués au total. Le dernier affrontement en Liga entre les deux équipes remonte à mars 2012, lorsque Barcelone s'était de nouveau imposé 2-0 à El Sardinero.