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Avant-match de Liga : Atlético de Madrid contre Real Madrid

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Kylian Mbappé

Avant-match complet du derby de Liga entre l’Atlético de Madrid et le Real Madrid. Nous évoquons les tactiques, les nouvelles des équipes, la forme du moment et plus encore.

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Atlético de Madrid - Real Madrid débute le 20 septembre 2026 à 10h15 EST et à 14h15 GMT.

Le Real, en forme, se rend chez l’Atleti après un héros de dernière minute

Le Real Madrid a eu besoin d’un but victorieux de Carlos Espi dans le temps additionnel pour finalement prendre les trois points lors d’un succès palpitant 3-2 sur la pelouse d’Elche la dernière fois. L’Espagnol de 21 ans a désormais inscrit deux buts de la victoire cette saison à la 90e minute ou plus tard, après ses exploits contre l’Espanyol en août. Le Real Madrid a été presque parfait cette saison, avec six victoires en sept matches toutes compétitions confondues. Sa seule fausse note a été une défaite 1-0 face à une impressionnante équipe du Real Betis.

Elche CF v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

L’Atleti semble de retour sur les rails

L’Atlético de Madrid de Diego Simeone a mis fin à une série de deux défaites contre Bilbao en championnat et Liverpool en Ligue des champions, en rebondissant avec des victoires en Liga contre la Real Sociedad et Osasuna. L’équipe a aussi retrouvé son efficacité devant le but, avec sept réalisations lors de ces deux succès. Six joueurs différents ont marqué au cours de ces deux victoires, dont le joueur prêté Jonathan David, qui a trouvé le chemin des filets dans les deux matches. Les hôtes de dimanche ne comptent que deux points de retard sur le Real avant le coup d’envoi.

FBL-ESP-LIGA-ATLETICO MADRID-OSASUNAGetty Images


Statistiques clés et nouvelles des blessures

  • Les deux équipes ont marqué lors de chacun des trois derniers face-à-face officiels.
  • Arda Guler est en tête de la Liga cette saison avec huit grosses occasions créées.
  • L’Atleti est toujours privé de Pablo Barrios et Julian Alvarez, mais Alexander Sorloth a repris l’entraînement.
  • Eder Militao, Ferland Mendy et Rodrygo sont tous des absents de longue durée pour les visiteurs.
  • Kylian Mbappe a directement contribué à neuf buts en Liga, seul Raphinha, du Barcelona (12), fait mieux.
FBL-ESP-LIGA-ELCHE-REAL MADRIDGetty Images

Compositions probables

Atleti (442) : Oblak ; Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo ; Lee, Koke, Cardoso, Baena ; Lookman, David.

Real (4231) : Courtois ; Trent, Konate, Huijsen, Cucurella ; Valverde, Tchouameni ; Diomande, Guler, Vinicius ; Mbappe.

Nouvelles des équipes et effectifs

Atlético Madrid vs Real Madrid Équipes probables

Entraineur

  • D. Simeone

La préparation de Diego Simeone a été perturbée par le forfait de Julian Alvarez pour le derby en raison d’une élongation musculaire. L’entraîneur de l’Atlético n’a actuellement aucune autre blessure ni suspension confirmée à signaler, et d’autres mises à jour sur l’effectif sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Jose Mourinho doit composer sans trois joueurs de l’équipe première du Real Madrid, avec Eder Militao, Rodrygo et Ferland Mendy tous répertoriés comme blessés. Aucune suspension n’est enregistrée chez les visiteurs, et aucune autre mise à jour d’effectif n’a été confirmée à ce stade.

Forme

ATM

ATM - Forme

SEV
V1-3
ATH
D3-0
LIV
D2-1
RSO
V0-3
OSA
V4-0
But marqué (encaissé)
11/6
Matchs avec plus de 2,5 buts
5/5
Les deux équipes ont marqué
2/5
RMA

RMA - Forme

MAL
V4-0
BET
D1-0
INT
V2-1
RAY
V4-1
ELC
V2-3
But marqué (encaissé)
13/5
Matchs avec plus de 2,5 buts
4/5
Les deux équipes ont marqué
3/5

L’Atlético de Madrid aborde ce match avec un bilan de deux victoires, un nul et deux défaites lors de ses cinq derniers matches toutes compétitions confondues. Sa sortie la plus récente a été une victoire autoritaire 3-0 sur le terrain de la Real Sociedad en Liga, après des défaites contre l’Athletic Bilbao, qui l’a battu 3-0, et Liverpool en Ligue des champions. Sur ces cinq rencontres, l’Atlético a inscrit neuf buts et en a concédé huit. Le succès à la Real Sociedad a mis fin à une série de défaites consécutives et offert à l’équipe de Simeone un regain de confiance bienvenu.

Le Real Madrid arrive avec quatre victoires et une défaite lors de ses cinq derniers matches. Son résultat le plus récent a été une victoire 4-1 contre le Rayo Vallecano en Liga, et il a aussi obtenu un succès 2-1 contre l’Inter Milan en Ligue des champions durant cette série. Sa seule défaite est survenue sur la pelouse du Real Betis, 1-0 en Liga. Madrid a marqué 11 buts et en a encaissé quatre sur ces cinq rencontres, avec une production offensive particulièrement forte ces dernières semaines.

Historique des confrontations

Face à face

Atlético MadridNulReal Madrid
1
0
4
LaLiga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
2
FDM
Super Coupe
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
LaLiga
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
5
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
FDM
Ligue des Champions
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
0
FDM
Ligue des Champions
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Atlético Madrid badge
Atlético Madrid
ATM
1
FDM
9Buts marqués9
Matchs au-delà des 2.5 buts4/5
Les deux équipes ont marqué4/5

La confrontation la plus récente entre les deux équipes a eu lieu en Liga en mars 2026, lorsque le Real Madrid s’est imposé 3-2 au Bernabeu. Sur les cinq derniers face-à-face, le Real Madrid s’est imposé à trois reprises, tandis que l’Atlético a signé une victoire, un succès à domicile 5-2 en Liga en septembre 2025, et une autre victoire de l’Atlético est intervenue en Ligue des champions. Le Real Madrid a inscrit 10 buts lors de ces cinq rencontres, contre 11 pour l’Atlético.

Classement

#PVNDBPA+/-PtsForme
1
FC BarceloneFC BarceloneBAR
6600286+2218
V
V
V
V
V
2
Real MadridReal MadridRMA
6501176+1115
V
V
D
V
V
3
Atlético MadridAtlético MadridATM
6411146+813
V
V
D
V
N
4
FC SévilleFC SévilleSEV
641196+313
V
V
N
D
V
5
Bétis SévilleBétis SévilleBET
540176+112
V
V
D
V
V
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
6312116+510
D
D
V
V
N
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
623197+29
D
N
V
V
N
8
Espanyol BarceloneEspanyol BarceloneESP
621397+27
D
V
N
D
D
9
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
521276+17
N
V
V
D
D
10
Racing SantanderRacing SantanderSAN
62131116-57
D
V
D
V
D
11
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
62131015-57
V
D
V
D
N
12
Real SociedadReal SociedadRSO
6213611-57
D
V
N
V
D
13
OsasunaOsasunaOSA
6213512-77
D
D
D
V
V
14
LevanteLevanteLEV
512279-25
D
N
V
N
D
15
GetafeGetafeGET
512236-35
N
N
D
V
D
16
Celta VigoCelta VigoCEL
604236-34
N
N
N
D
D
17
FC ValenceFC ValenceVAL
6114210-84
V
D
D
D
D
18
MalagaMalagaMAL
503228-63
N
N
D
N
D
19
VillarrealVillarrealVIL
5023710-32
D
D
D
N
N
20
ElcheElcheELC
6024816-82
D
N
D
D
D
Ligue des Champions
Coupe de l'UEFA
Qualification pour l'Europa Conférence League
Relégation

En Liga, l’Atlético de Madrid occupe actuellement la quatrième place, tandis que le Real Madrid est deuxième avant cette rencontre.

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