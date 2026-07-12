Avant la rencontre de la Coupe du monde, Konaté répond fermement à Yamal

Après avoir éliminé le Maroc, l'équipe de France est à une marche de sa troisième finale consécutive de la Coupe du monde, après son sacre en 2018 et sa défaite face à l'Argentine en 2022.

Mais pour atteindre cette étape décisive, les Bleus devront d’abord éliminer l’Espagne de Lamine Yamal en demi-finale, mardi soir.

La rencontre revêt des allures de revanche, puisque les deux formations se sont déjà croisées à deux reprises lors des deux dernières années : la Roja avait alors éliminé les Bleus en demi-finale de l’Euro 2024 (2-1), puis en Ligue des Nations 2025 (5-4), toujours à ce même stade de la compétition.

Après avoir dominé la Belgique en quarts (2-1), Lamine Yamal a lancé un avertissement aux Bleus : « Nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est bien nous… Nous verrons bien ce qui se passera, mais nous n’avons pas peur. »

Ibrahima Konaté, défenseur des Bleus, a balayé d’un geste les propos de la jeune pépite du FC Barcelone : « Non, non, non… Franchement, on s’en moque de ce qu’on dit. »

Le nouveau joueur du Real Madrid a précisé lors d’une conférence de presse ce dimanche : « Nous ne devons craindre personne, nous devons rester humbles et ne pas tomber dans ce piège, surtout à ce stade de la compétition. »

Et de conclure : « Maintenant, il peut dire ce qu’il veut, nous allons nous préparer du mieux possible. À la fin du match, nous verrons qui l’emportera. »