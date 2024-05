Euro 2024 : Futur adversaire des Bleus, l'Autriche dévoile sa liste

Adversaire des Bleus en phase de poules, l’Autriche a dévoilé sa liste pour l’Euro 2024, mardi.

Le coup d’envoi de l’Euro 2024 sera donné le 14 juin prochain en Allemagne. A quelques semaines du démarrage de la compétition, plusieurs nations commencent déjà par dévoiler l’ossature de leurs équipes. Présent dans le groupe D au même titre que la France, l’Autriche a dévoilé sa liste pour l’Euro, ce mardi.

Le gros défi qui attend l'Autriche à l'Euro

L’Equipe de France connait l’identité de ses premiers adversaires à l’Euro. La première sortie des Bleus sera en effet face à l’Autriche le 17 juin. Les Autrichiens auront fort à faire dans cette poule composée en plus de la Pologne et des Pays-Bas. Conscient de la tâche qui l’attend, Ralf Rangnick a dévoilé ce mardi une liste élargie de 29 joueurs. Comme on pouvait s’y attendre, le capitaine David Alaba, blessé toute la saison, manque à l’appel.

En revanche, Kévin Danso, ménagé par Lens lors de la dernière journée de Ligue 1, est bien présent. Outre le défenseur du Real Madrid, les autres cadres de l’Autriche comme Marcel Sabitzer, Marko Arnautovic ou encore Christoph Baumgartner figurent logiquement sur la liste. Toutefois, le sélectionneur autrichien, Ralf Rangnick, devra éjecter trois joueurs de la liste avant le 7 juin prochain, l’UEFA ayant limité le nombre de joueurs à 26.

La liste élargie de l’Autriche pour l’Euro 2024

Gardiens : Niklas Hedl, Tobias Lawal, Heinz Lindner, Patrick Pentz

Défenseurs : Flavius Daniliuc, Kevin Danso, Stefan Lainer, Philipp Lienhart, Phillipp Mwene, Stefan Posch, Leopold Querfeld, Gernot Trauner, Maximilian Wöber

Milieux : Thierno Ballo, Christoph Baumgartner, Florian Grillitsch, Marco Grüll, Florian Kainz, Konrad Laimer, Alexander Prass, Marcel Sabitzer, Romano Schmid, Matthias Seidl, Nicolas Seiwald, Patrick Wimmer

Attaquants : Marko Arnautovic, Maximilian Entrup, Michael Gregoritsch, Andreas Weimann