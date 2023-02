"On aurait pu en prendre plus", le coup de gueule de William Saliba après la défaite d'Arsenal à Everton

William Saliba estime que son équipe n'a pas été à la hauteur lors de son match perdu sur le terrain d'Everton.

Ce samedi 4 février 2023, Arsenal s'est incliné 1-0 à Goodison Park face à Everton. Une défaite surprenante pour le leader de la Premier League puisqu'avant la rencontre, Everton était avant-dernier au classement.

Les mots forts de Saliba après la rencontre

Après la rencontre, William Saliba, le défenseur français d'Arsenal qui a joué l'intégralité du match a réagi à la défaite de son équipe au micro de C+Foot : « Sur le terrain, on n'était pas ceux qui voulaient gagner le plus, on manquant de détermination. On a perdu beaucoup de ballons, on a fait beaucoup de fautes. On n'a pas été bon du tout aujourd'hui. Ce n'est pas fini, c'est derrière nous. On va prendre exemple de ce match pour vite rebondir la semaine prochaine. »

« Le discours du coach ? Il a dit qu'aujourd'hui, ce qui a manqué, c'est la détermination. Sur le terrain Everton avait plus envie que nous, plus faim de gagner. On aurait pu en prendre plus même. On est même heureux de n'avoir pris qu'un but. On doit prendre exemple de ce match, on sait que ce n'est pas fini et il reste encore beaucoup de matches et déjà vite rebondir à domicile la semaine prochaine », a ajouté le vice-champion du monde 2022.

Fin de série pour Arsenal

En chutant sur le terrain d'Everton, Arsenal a subi sa deuxième défaite de la saison (pour 17 victoires et 2 nuls).

Les Gunners étaient d'ailleurs invaincus depuis 14 matches en Premier League puisque leur premier revers de la saison avait été concédé le 4 septembre 2022 à Old Trafford, face à Manchester United.

Malgré cette défaite, Arsenal restera leader à l'issue de cette 20e journée de Premier League puisque son dauphin, Manchester City, accuse cinq longueurs de retard avant son match contre Tottenham, qui se jouera ce dimanche 6 février à 17h30.

À LIRE : Sur quelle chaîne voir le match Tottenham-Manchester City ?

La semaine prochaine, Arsenal recevra Brentford, à l'Emirates Stadium (le samedi 11 février).