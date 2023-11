Attaqué par Der Zakarian, Thierry Henry calme le jeu !

Dans une interview lundi, Michel Der Zakarian a répondu sèchement aux déclarations de Titi sur la Ligue 1. Le sélectionneur des Bleuets calme le jeu.

Après avoir déprécié le niveau actuel de la Ligue 1 de France, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs, Thierry Henry, a eu droit à une réponse très humiliante de la part de l’entraîneur de Montpellier HSC, Michel Der Zakarian. Tancé par le coach montpelliérain, l’ancien international français fait son mea-culpa.

Der Zakarian sans pitié avec Thiery Henry

Au tout début de la semaine écoulée, Thiery Henry a critiqué le niveau de la Ligue 1 française, déplorant surtout le faible nombre de buts inscrits lors de la douzième journée du championnat de France juste avant la trêve internationale du mois de novembre.

« Il y a eu 12 buts ce week-end et 13 le week-end d’avant. Ce n’est pas forcément les buts en fait. Hier soir, il n’y avait pas de tirs cadrés, il n’y a pas d'actions. Est-ce propre à ces deux week-ends ? Je ne sais pas. Nice est deuxième avec 13 buts marqués. C’est là, c’est devant vous. À part les fous de devant (le PSG), où ça peut marquer plus facilement que d’autres…Il y avait pas mal de matchs à risque aussi ce week-end. Les équipes ne veulent pas s’ouvrir, car tu joues ton concurrent direct », avait déclaré l’ancien joueur d’Arsenal.

Dans une interview à Midi-Libre, lundi, le technicien franco-arménien a farouchement critiqué le sélectionneur des Espoirs de France pour ses propos tenus la semaine dernière. « Je ne suis pas d’accord avec Thierry Henry. Il a entraîné où ? Il a fait quoi à Monaco ? Il a fait trois mois et il a dégagé. Le mec travaille pour la FFF et critique le football français. C’est une connerie ! (…) C’est facile de dénigrer le championnat quand on est entraîneur de l’équipe de France Espoirs. Il a gagné deux fois 4-0 mais contre qui ? Il n’a battu personne. Qu’il gagne 5-0 devant l’Espagne ou l’Italie et je dirai bravo », a laissé entendre Michel Der Zakarian.

Thiery Henry fait machine arrière

Très critiqué par l’entraîneur du Montpellier, le sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs est revenu sur ses propos. Ceci lors de la défaite des Bleuets, lundi, face la Corée du Sud (0-3) en amical.

« Je sais que certains journalistes aiment parler pour certaines personnes mais si vous étiez à la conférence de presse (où je me suis exprimé sur le niveau de la Ligue 1, Ndlr), moi je n'ai attaqué personne », a simplement commenté Thierry Henry.