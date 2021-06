Atlético Madrid, Suarez rêve encore plus grand pour la saison prochaine

L'attaquant uruguayen de 34 ans a encore faim de titres et espère réaliser quelque chose de grand sur la scène européenne la saison prochaine.

L'Atlético Madrid a failli tout perdre, mais les Colchoneros ont résisté et ont réussi à remporter la Liga cette saison. Tombé face à Chelsea, futur vainqueur de la compétition en C1, l'Atlético Madrid voudra à coup sûr reprendre son rôle de trouble-fête sur la scène européenne la saison prochaine et ce n'est pas Luis Suarez qui dira le contraire. Actuellement en préparation avec l'Uruguay pour la Copa America 2021, Luis Suarez a assisté à un évènement pour la présentation du nouveau ballon de la Liga dans lequel il a évoqué ses ambitions pour la saison prochaine, des propos relayés par Marca.

"L'ambition n'a pas à s'arrêter et pourquoi ne pas rêver d'avoir cette possibilité d'entrer dans l'histoire du club et d'obtenir une Coupe d'Europe. Ce serait quelque chose d'incroyable, quelque chose d'unique. Les équipes et les chances de le faire existent pour tout le monde avant chaque saison, même si une équipe ou une autre est plus favorite. Regardez Chelsea, que tout le monde voulait faire face parce qu'ils les ont vu faible et ils ont fini par gagner la Ligue des champions", a affirmé Luis Suarez.

Déjà motivé pour la saison prochaine, l'attaquant uruguayen a révélé le secret de sa motivation, le fait de ne jamais se lasser de gagner des matches et des trophées : "Chaque fois que je pense à une nouvelle saison, de nouveaux défis, des rêves. Et c'est, comme toujours, comme c'est ma façon d'être, je vais vouloir gagner des choses. Il ne faut pas s'ennuyer de gagner, il vous faut être compétitif".

Suarez confiant pour le duo Messi-Aguero

Luis Suarez n'a pas caché son désir de poursuivre l'aventure avec les Colchoneros : "Je vais continuer à l'Atlético Madrid. J'ai dit au club que je n'avais aucun problème, nous étions ravis autant moi que ma famille. J'ai beaucoup d'envie. Chaque fois que vous terminez une saison, vous profitez du moment de la fin de l'équipe, mais nous voulons recommencer, bien que maintenant il faut d'abord penser à la sélection nationale, puis avec à la préparation".

L'Uruguayen est revenu sur la célébration de la Liga en compagnie de ses coéquipiers : "La célébration du titre s'est faite toujours avec la précaution que vous devez avoir et en étant conscient de ce que tout le monde fait, mais on a profité beaucoup. Nous avons beaucoup souffert et dans les derniers matchs, nous avons trop souffert. Le stress, la tension était constante et à la fin du match, vous êtes avec vos coéquipiers et vous vous dîtes : "Oui, nous l'avons fait". C'est une énorme satisfaction. Et puis nous prenons un verre, un autre verre, un autre verre ... cela conduit à des choses que vous regardez plus tard: 'Wow, qu'est-ce que j'ai fait'. Heureusement dans mon cas, je peux être calme. "

Enfin, Luis Suarez a commenté le recrutement de Sergio Aguero au FC Barcelone : "Affronter les meilleurs est toujours un défi majeur. Kun Aguero a un grand parcours dans le football mondial et où il a joué, il a toujours laissé une marque importante. Jouer maintenant avec le meilleur joueur au monde d'une prochaine à ses côtés, cela va être un plus pour lui. Ils sont très amis. J'ai croisé avec Agüero dans un "asadoo" avec Léo. Et je suis heureux pour lui et pour le recrutement que fait le FC Barcelone, car c'est un excellent joueur".