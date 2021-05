Atlético Madrid, Oblak ouvre la porte à un départ

Le gardien de but slovène ne cherche pas à rompre son contrat en Espagne, mais admet qu'un départ est susceptible de se produire durant sa carrière.

Jan Oblak ne cherche pas un moyen de quitter à tout prix l'Atlético Madrid, mais un gardien de but, finaliste de la C1 et vainqueur de la C3 avec les Colchoneros, qui est lié à Manchester United et au Paris Saint-Germain admet que le champion en titre de la Liga devra peut-être vendre à un moment donné de sa carrière. Le gardien de but de 28 ans est lié à un contrat jusqu'à l'été 2023, ce qui signifie qu'aucune décision sur son avenir ne sera prise de si tôt.

Son contrat dans la capitale espagnole comprend également une clause de libération de 120 millions d'euros, ce qui rend difficile un transfert possible et les chances de ses prétendants de l'éloigner du Wanda Metropolitano. Jan Oblak s'attend à rester dans son environnement actuel dans un avenir proche, mais admet qu'une toute autre décision peut être prise sans qu'il ne puisse rien faire dans ce dossier.

L'international slovène a déclaré à Marca: "Je ne vois pas l'avenir, ni moi-même, ni le club, ni personne ne le peuvent. Cela dépendra de nombreux facteurs, par exemple si le club doit vendre des joueurs ou non". Jan Oblak a rejoint l'Atlético Madrid en 2014 en provenance de Benfica après une énorme saison chez les Lisboètes, disputant 303 matches toutes compétitions confondues tout en aidant le club à remporter le titre en Ligue Europa et en Liga.

Oblak prévient ses dirigeants

Le joueur de 28 ans est heureux dans la capitale espagnole et ne voit aucune raison d'être entraîné dans un clash afin de provoquer un changement de club et un transfert dans un avenir à court terme. "Je n'ai rien à dire sur mon avenir, je suis à l'Atlético Madrid depuis sept ans et il me reste deux ans sur mon contrat. J'ai joué plus de 300 matchs ici et, bien que j'apprécie d'avoir remporté la Liga Santander, je ne pense à rien d'autre".

"Je suis là, je suis heureux. Nous verrons ce que l'avenir nous réserve", a conclu l'ancien gardien de Benfica. Jan Oblak n'ira pas au clash et ne demande pas à quitter l'Atlético Madrid, néanmoins, le gardien de 28 ans ne ferme pas totalement la porte à un départ.

Jan Oblak doit en être conscient d'autres clubs sont mieux armés que l'Atlético Madrid pour triompher en Ligue des champions et si l'un deux se présente, nul doute qu'il y réfléchira à deux fois, car pour les gardiens, plus que pour un joueur de champ, le train ne passe pas tout le temps deux fois.