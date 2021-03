Atlético Madrid, Simeone : "João Félix ? J'adore les joueurs rebelles"

L'entraîneur argentin s'est montré satisfait après la victoire contre Villarreal et a apprécié l'attitude de João Félix.

Vainqueur de Villarreal ce dimanche soir, l'Atlético Madrid a renforcé son statut de leader en Liga. Les Colchoneros comptent cinq points d'avance sur le FC Barcelone, avec un match en moins que les Blaugrana, et six points d'avance sur le Real Madrid. Les Colchoneros ont tourné la page après leur faux-pas en milieu de semaine contre Chelsea en Ligue des champions et se sont remis dans le droit chemin en Liga après plusieurs faux pas ces dernières semaines.

Après le but contre son camp de Pedraza, l'Atlético Madrid a scellé le sort de la rencontre suite à un but de João Félix. Le Portugais en a profité pour mettre son doigt sur sa bouche en réponse aux critiques à son encontre depuis son arrivée à l'Atlético Madrid, lui qui tarde à répondre pleinement aux attentes. Après la rencontre, Diego Simeone a réagi au but et à la célébration de João Félix et est heureux de le réaction de l'international portugais.

"Lorsque vous parlerez à João Félix, demandez-lui. Quand je peux lui parler à l'entraînement, je peux lui demander et vous me le demanderez plus tard. Il a marqué un grand but. Il a fait une bonne entrée en jeu, il a répondu à ce dont l'équipe avait besoin et c'est ce que nous attendons de lui. J'adore le fait que les joueurs se rebellent et soient forts. Nous avons besoin de joueurs comme ça", a expliqué l'entraîneur de l'Atlético Madrid.

"Continuer sur notre lancée"

"J'aime les joueurs rebelles, qui sont fiers et veulent changer les situations. Il n'avait pas marqué depuis longtemps, l'équipe avait besoin de lui, l'équipe a besoin de lui et il a besoin de l'équipe. Lorsque les joueurs de l'équipe sont rebelles et fiers, donnez-les-moi. Contre Villarreal, cela nous coûte toujours cher, ils ont beaucoup de possession et de danger. Aujourd'hui, nous avons souffert, après le deuxième but, ils ont eu des situations de buts dangereuses et c'est une victoire très importante à ce moment de la saison", a ajouté l'Argentin.

Diego Simeone n'avait pas encore la tête au match contre le Real Madrid : "Surtout, il s'agit de suivre la lancée que nous avions. Nous avons fait match nul contre le Celta dans les dernières minutes et nous aurions pu gagner, à Levante nous avons eu des situations pour gagner le match, contre Levante à domicile nous avons eu beaucoup d'occasions de marquer en seconde période et contre Chelsea nous avons perdu quand il semblait que le match se dirigeait vers un match nul. Cela nous permet d'améliorer beaucoup de choses".

L'Argentin a égalé le nombre de victoire de Luis Aragones à la tête des Colchoneros : "A partir de demain, nous commencerons à vivre de ce que nous devrons faire dans le derby. C'est une victoire importante, on ne s'arrête pas pour penser à passer ou ne pas dépasser Luis Aragones, qui est sûrement très heureux de ce moment de l'Atlético Madrid et nous avons beaucoup de choses à améliorer et j'espère que cette semaine nous pourrons présenter une meilleure version de nous dans le prochain match".