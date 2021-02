Atlético Madrid, João Félix veut jouer dans la cour de Mbappé et Haaland

Le jeune prodige portugais espère pouvoir atteindre le niveau affiché par les attaquants du PSG et du Borussia Dortmund.

Recruté 126 millions d'euros à Benfica par l'Atlético Madrid à l'été 2019, João Félix est considéré comme le présent et le futur du football européen et mondial. Mais le Portugais n'est pas le seul à être dans cette catégorie d'autres jeunes à forts potentiels et déjà très forts en font partie à l'image d'Erling Haaland et Kylian Mbappé. Sauf que les attaquants du Borussia Dortmund et du PSG semblent avoir une longueur d'avance sur celui de l'Atlético Madrid à l'heure actuelle.

Depuis son arrivée à l'Atlético Madrid, João Félix n'a pas réussi à se hisser au niveau qu'il avait à Benfica. Certes, l'international portugais a affiché par séquences tout son talent, mais trop peu régulièrement pour l'instant. De leur côté, Erling Haaland et Kylian Mbappé brillent en club et sont au sommet, ou presque, du classement des meilleurs buteurs de leurs championnats respectifs. Dans une interview accordée à The Telegraph, João Félix a avoué vouloir se hisser au niveau des deux phénomènes.

"On parle toujours de mon prix, mais j'ai oublié ce chiffre et ce que j'ai coûté au club. Parfois, c'est difficile, mais j'essaye de vivre avec de la meilleure façon. Messi et Ronaldo ont atteint un niveau qu'aucun autre joueur n'a atteint. Mbappé et Haaland sont sur la bonne voie. Je veux faire de même et montrer aux gens que nous pouvons également atteindre ce niveau", a analysé la recrue la plus chère de l'histoire des Colchoneros.

"Remporter la Liga ? C'est une motivation pour nous"

João Félix en a profité pour rendre hommage à son idole et coéquipier en sélection nationale, Cristiano Ronaldo, avec qui il apprend lors des rassemblements avec le Portugal et qu'il admire depuis sa jeunesse : "Cristiano Ronaldo est une grande influence pour moi, quand nous sommes avec l'équipe nationale, il essaie toujours de m'aider et donne à tous les jeunes des conseils sur le travail, la motivation".

L'international portugais veut aider l'Atlético Madrid à continuer de grandir pour "rattraper" les deux géants d'Espagne : "Avant, il n'y avait que le Real Madrid et Barcelone, mais l'Atlético Madrid est aussi un grand club et peut combattre le Real Madrid et Barcelone pour tout. Remporter la Liga ? C'est une motivation pour nous. On ne dit pas grand-chose de nous, il y a plus sur le Real Madrid et Barcelone, mais nous avons une excellente saison".

Auteur de 6 buts et 4 passes décisives cette saison, João Félix participe à l'excellente saison de l'Atlético Madrid en Liga, mais le Portugais a vu sa saison être perturbée par le Covid. Les Colchoneros ont perdu un peu de leur avance avec deux faux-pas contre Levante ce week-end et en cours de semaine dernière, mais l'Atlético Madrid a encore son destin en main dans la course au titre en Liga.