Atlético Madrid - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

C'est bien plus qu'une simple demi-finale qui se joue ce jeudi soir (20h00) à Djeddah. Pour le Real Madrid et Xabi Alonso, ce derby face à l'Atlético a des allures de référendum. Encore hantés par l'humiliante défaite 5-2 subie au Metropolitano en début de saison, les Merengues doivent une revanche à leur histoire et à leurs supporters. Mais le contexte est explosif : fragilisé par une irrégularité chronique et des rumeurs de tensions avec certains cadres (dont Vinicius Jr), le technicien basque joue une partie de son crédit. Une nouvelle déroute face au rival honni pourrait sceller son sort, alors que Florentino Pérez s'interroge déjà. Sans Kylian Mbappé, blessé, Alonso devra miser sur la fougue de la jeunesse (le héros du week-end dernier, Gonzalo García) et l'orgueil de ses stars pour éviter la crise.

L'Atlético, entre confiance et fragilité

En face, l'Atlético de Diego Simeone arrive avec des certitudes, mais aussi quelques failles. Forts de leur démonstration en Liga, les Colchoneros savent qu'ils ont la recette pour faire déjouer ce Real. Le duo d'attaque Sorloth-Alvarez, bien que le second soit en disette depuis novembre, reste une menace constante par sa complémentarité physique et technique. Cependant, la défense, habituellement point fort du "Cholo", a montré des signes de fébrilité (nul frustrant contre la Real Sociedad), et les absences de Lenglet et Barrios pourraient peser. Pour l'Atlético, l'objectif est double : confirmer sa suprématie locale et s'offrir une finale de rêve contre le Barça.

L'Arabie Saoudite, terre blanche ?

Si le match se joue loin de Madrid, le Real pourra compter sur le soutien du public saoudien, traditionnellement acquis à sa cause. Mais l'ambiance ne suffira pas à masquer les carences tactiques entrevues ces derniers mois. Le retour symbolique de Dani Carvajal dans le groupe pourrait apporter ce supplément d'âme et de leadership qui fait parfois défaut. Face à un Atlético agressif et pragmatique, le Real devra montrer qu'il n'a rien perdu de sa capacité à se sublimer dans les grands rendez-vous, sous peine de voir la saison basculer dans l'inconnu.

Un choc pour défier le Barça

Le vainqueur de ce duel fratricide aura l'immense défi de retrouver le FC Barcelone en finale, dimanche. Les Catalans, impressionnants vainqueurs de l'Athletic Bilbao (5-0), attendent de pied ferme leur adversaire. Pour le Real comme pour l'Atlético, ce derby est donc la porte d'entrée vers un potentiel titre, mais aussi vers un choc au sommet du football espagnol. Entre la peur de tout perdre pour Alonso et l'ambition retrouvée de Simeone, Djeddah s'apprête à vivre une nuit électrique.

Horaire et lieu du match Atletico Madrid - Real Madrid

Super Coupe - Super Coupe King Abdullah Sports City

La rencontre entre l'Atlético Madrid et le Real Madrid se joue ce jeudi 8 janvier à partir de 20h00, heure française, au Stade King Abdullah Sports City de Jeddah.

Infos des équipes et effectifs

Infos sur l'équipe de l'Atlético Madrid

L’Atlético de Madrid aborde la demi-finale de Supercoupe d’Espagne face au Real Madrid avec un effectif encore amoindri. Clément Lenglet (genou) et Nicolás González (ischio-jambiers) sont toujours forfaits et resteront en Espagne pour poursuivre leur rééducation.

Un doute important concerne Pablo Barrios, sorti à la pause dimanche en raison d’une douleur au mollet. Le milieu de terrain est très incertain pour ce rendez-vous, ce qui pourrait pousser Diego Simeone à revoir son entrejeu.

Dans ce contexte, Conor Gallagher, entré en jeu pour remplacer Barrios à la Reale Arena, tient la corde pour débuter aux côtés de Koke dans l’axe, même si Johnny Cardoso reste une alternative crédible selon l’option tactique retenue.

En défense, Robin Le Normand postule également à une place de titulaire après son entrée à la mi-temps contre la Real Sociedad, avec l’objectif de renforcer l’assise défensive des Colchoneros dans un choc où l’intensité et le contrôle des transitions seront déterminants.

Infos sur l'équipe du Real Madrid

Le Real Madrid aborde la demi-finale de la Supercoupe d’Espagne face à l’Atlético de Madrid avec plusieurs absences notables mais une ossature inchangée. Kylian Mbappé est resté à Madrid afin de poursuivre sa récupération après sa blessure au genou, tandis qu’Éder Militão est également forfait en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Brahim Díaz, lui, demeure indisponible car retenu avec le Maroc à la CAN.

Bonne nouvelle en revanche dans le couloir droit : Trent Alexander-Arnold figure bien dans le groupe, même si son état physique laisse planer un doute sur sa capacité à débuter la rencontre, voire à enchaîner en cas de qualification pour la finale. Dean Huijsen pourrait, de son côté, intégrer la défense s’il se remet totalement du petit pépin qui l’a privé du premier match de 2026.

Privé de Mbappé, Xabi Alonso devrait confirmer Gonzalo García en pointe, soutenu par Vinícius Júnior et Rodrygo sur les ailes. Dans l’entrejeu, Aurélien Tchouaméni reste un point d’ancrage malgré une récente alerte, aux côtés d’Eduardo Camavinga, Arda Güler et Jude Bellingham selon l’animation retenue.

En défense, le Real s’adapte à ses contraintes : Federico Valverde devrait encore dépanner au poste de latéral droit, avec Raúl Asencio et Antonio Rüdiger dans l’axe, Álvaro Carreras à gauche, et Thibaut Courtois confirmé dans les cages. Une composition assumée, pensée pour apporter plus de solidité après la récente désillusion face aux Colchoneros.

La forme des deux équipes

Historique des confrontations

