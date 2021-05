Atlético - Luis Suarez donne le ton pour le mercato

Champion d'Espagne avec l'Atlético de Madrid, Luis Suarez s'est montré très ferme par rapport à son avenir personnel, au micro de Movistar.

Champion d'Espagne dès sa première saison à l'Atlético, Luis Suarez se plaît chez les Colchoneros. Ainsi, l'ancien du FC Barcelone a mis fin aux rumeurs qui entouraient son avenir en Espagne ces dernières semaines. L'Uruguayen a bien l'intention de rester au moins une saison supplémentaire à Madrid, où il a l'intention de réaliser de grandes choses.

Il était notamment question d'une clause dans le contrat de l'attaquant de 34 ans, censée lui permettre de partir libre au terme de la saison. Parmi les destinations évoquées, un retour à Liverpool était notamment dans les tuyaux. Mais l'ancienne star de Barcelone est du genre fidèle, et ne s'imagine pas laisser tomber l'Atlético de Madrid.

"Je savais et je sais que ce club peut continuer à grandir"

Auteur de 21 buts en Liga cette saison, Luis Suarez s'est confié à Movistar au sujet de son avenir. "Oui, je suis sûr (de rester). L'Atletico m'a accueilli dès mon arrivée. J'ai demandé au club s'il y avait de la place pour moi sur le mur du musée pour écrire l'histoire à l'Atletico", a d'abord expliqué le finisseur, encore Champion d'Espagne.

Si l'Atlético a su déjouer les pronostics en prenant le meilleur sur le Real et le Barça, la saison prochaine devra être celle de la confirmation. Diego Simeone, qui devrait parapher un nouveau contrat en faveur du club, a l'intention d'être aussi sévère et perfectionniste que jamais en 2021-22. Luis Suarez a déclaré à propos de ses méthodes : "Je ne doute pas que les gens peuvent se fatiguer, mais je suis très intrépide. Je savais et je sais que ce club peut continuer à grandir et j'espère qu'il continuera comme ça".

"Le club ne cesse de grandir. Toutes les personnes invisibles ont donné au club une stabilité au-delà des résultats. Ils ont toujours voulu cela. Ils ne sont pas ici pour célébrer, mais bientôt nous nous embrasserons tous", a promis Luis Suarez, qui ne regrette absolument pas son choix de carrière près d'un an après son départ du Barça.