FC Barcelone : Trois noms se dégagent pour remplacer Koeman

L'avenir de Ronald Koeman en tant que coach du FC Barcelone est très incertain après une deuxième défaite consécutive en Ligue des champions à Benfica

La victoire 3-0 du Barça sur Levante, grâce au retour d'Ansu Fati après une longue blessure, a permis d'atténuer la morosité qui régnait au Camp Nou, mais une autre défaite 3-0 à l'Estádio da Luz - qui a mis à nu les déficiences tactiques et individuelles du Barça - en plus d'une défaite à domicile contre le Bayern Munich sur le même score, a mis la patience de Joan Laporta à rude épreuve.

Xavi à la rescousse ?

Des sources au sein du club auraient révélé aux méédias espagnols qu'aucune décision hâtive ne serait prise concernant le poste de Koeman après la défaite de mercredi à Lisbonne, mais le Néerlandais est sur la corde raide au Camp Nou, ayant perdu le soutien du conseil d'administration. Le capitaine du club, Sergio Busquets, a été interrogé sur la situation après le match et a répondu : "C'est la chose la plus facile dans le monde du football [de licencier l'entraîneur], mais la responsabilité appartient aussi aux joueurs. Nous sommes dans une situation critique".

Selon Catalunya Ràdio, les deux noms qui figurent en tête de la liste du président du Barça sont ceux de Xavi Hernández, l'entraîneur d'Al Sadd, dont l'arrivée rapprocherait instantanément les supporters et le club, et le sélectionneur belge Roberto Martínez, qui a prouvé en club et au niveau international qu'il pouvait faire de la magie tactique.

Un autre ajout plus surprenant à la liste de Laporta est celui d'Andrea Pirlo, ancien entraîneur de la Juventus. Malgré une seule saison loin d'être brillante à la tête de la Juve, qui a tout de même remporté une Coppa Italia, Laporta est fan de l'ancien milieu de terrain italien qui, contrairement à Xavi et Martínez, est immédiatement disponible et sans attaches.

La fin de la semaine s'annonce difficile pour Koeman, qui se rendra samedi au Metropolitano pour y affronter l'Atlético de Diego Simeone, qui vient de s'imposer in extremis à Milan.