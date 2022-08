Atlético Madrid : Griezmann, Morata, João Félix... Diego Simeone s'emballe pour ses attaquants

L'Atlético Madrid s'est imposé facilement face à Getafe grâce à ses trois attaquants, déjà en grande forme, pour le plus grand bonheur de Simeone.

Loin des rumeurs concernant une possible arrivée de Cristiano Ronaldo, l'Atlético Madrid débutait sa saison en Liga ce lundi soir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les Colchoneros ont réussi leur entrée en lice en championnat et que les attaquants du club madrilène ont envoyé un message à leur direction concernant un éventuel besoin de recruter à leur poste d'ici la fermeture du marché des transferts.

Simeone veut conserver Morata

L'Atlético Madrid s'est imposé avec la manière sur la pelouse de Getafe grâce à des buts d'Alvaro Morata et d'Antoine Griezmann, ainsi qu'un hat trick de passes décisives de João Félix. Le Portugais a tout d'abord décalé Morata pour l'ouverture du score en première période et a remis le couvert avec le même partenaire en début de seconde période. Enfin, il a servi en profondeur Antoine Griezmann, entré en jeu quelques minutes auparavant, qui a mis fin à une disette de sept mois en Liga.

Après la rencontre en conférence de presse, Diego Simeone était très heureux de la performance de ses attaquants à commencer par celle d'Alvaro Morata, dont l'avenir est encore incertain : "Je ne suis pas le propriétaire du club, je suis l'entraîneur. Morata va très bien, il travaille de manière extraordinaire et nous espérons que Morata restera avec nous. Je pense que tous les footballeurs doivent avoir la confiance nécessaire pour faire des choses importantes".

"Il est venu avec humilité, avec le désir de travailler, sans rien exiger, en faisant un effort pour atteindre cette forme et c'est ce que nous voulons voir. Cunha se débrouille très bien, nous n'avons pas pu lui donner plus de dix minutes, Correa est arrivé avec enthousiasme et ce sera plus difficile pour moi. Je vais devoir aiguiser mon regard et j'espère que lorsque nous gagnerons, on dira que tout va bien et que lorsque nous perdrons, on dira que j'aurais dû faire entrer quelqu'un d'autre", a ajouté l'Argentin.

Diego Simeone s'est aussi emballé pour João Félix : "Il a l'air de plus en plus mature, plus fort. Il l'a montré lors des 14 "finales" de la saison dernière jusqu'à ce qu'il doive partir pour cause de blessure. Il grandit, il montre de la maturité, du poids et il voit plus que les autres. Sur le premier but, il voit très bien Morata, le second encore mieux et il grandit. Vous n'avez pas à forcer quoi que ce soit avec lui. Les choses viennent naturellement et il a travaillé pour arriver à cette situation. Il a du talent, il voit plus que les autres, il a un but et j'espère qu'il pourra justifier tout ce qui se dit ici sur le terrain".

Enfin, l'entraîneur de l'Atlético Madrid a apprécié l'entrée d'Antoine Griezmann et souhaite qu'il confirme lors des prochains matches : "Le fait que je parle de Griezmann n'a pas beaucoup de poids, car je parle de lui depuis longtemps. Espérons qu'il continue dans cette veine pour arriver dans cette forme et le terrain parlera de lui-même".