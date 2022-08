Getafe-Atlético de Madrid (0-3) : João Félix régale, Griezmann buteur

L'Atlético de Madrid a fait une belle impression pour son premier match de la saison en Liga avec un excellent João Félix et un Griezmann buteur.

Ce lundi 15 août, l'Atlético de Madrid effectuait sa première sortie de la saison en Liga. Et les hommes de Diego Simeone ont été très impressionnants sur le terrain de Getafe.

Trois passes décisives pour João Félix

L'Atlético de Madrid n'a mis que quinze minutes pour trouver le chemin des filets et ce, sur sa première occasion franche. João Félix a idéalement servi Alvaro Morata à l'entrée de la surface qui a ouvert son pied pour tromper Soria, le portier de Getafe.

Quelques minutes avant le retour aux vestiaires, l'ancien joueur du Real Madrid, Borja Mayoral faisait passer un frisson dans la défense des Colchoneros en expédiant une superbe reprise de volée sur la transversale d'Oblak.

En deuxième période, l'Atlético se mettait à l'abri juste avant l'heure de jeu. João Félix délivrait un nouveau caviar pour Morata qui résistait à Djené avant d'envoyer un tir puissant sous la barre (59e).

Griezmann retrouve enfin le chemin des filets

On retrouvait ensuite Mayoral qui manquait… l'immanquable qui manquait le cadre, de la tête, juste devant le but (74e).

Dans la foulée, l'Atlético de Madrid ne se faisait pas prier pour tuer définitivement le match. Encore une fois, c'est João Félix qui délivrait une passe décisive, sa troisième de la soirée. Mais cette fois, elle était destinée à Antoine Griezmann.

Entré en jeu à la 62e minute à la place de Lemar, le Français décochait une frappe croisée du gauche qui venait se loger dans dans le petit filet droit (75e).

Un but pas si anodin puisque Griezmann n'avait plus marqué depuis le 6 janvier 2022 ! Plus rien n'était marqué dans la rencontre et fort de ce succès, l'Atlético partage la tête du classement avec Villarreal : les deux équipes comptent trois points et la même différence de buts.