Comment regarder le match de La Liga entre l'Athletic Club et le Real Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les infos sur les deux équipes.

Le Real Madrid cherchera à réduire son retard sur Barcelone en La Liga lors de son déplacement à San Mames pour affronter Athletic Club mercredi.

Une bonne performance en terre basque sera d'autant plus profitable que les hommes de Carlo Ancelotti ont un match en retard à leur avantage. Celui qu'ils ont à jouer contre Valence. Cela dit, les Blaugrana ont mis la pression en s'imposant la veille contre Majorque (5-1). De son côté, l'Athletic visera à réduire l'écart avec l'Atletico Madrid, qui est troisième.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris la chaîne TV, les détails de diffusion en continu et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Bilbao - Real Madrid ?

La rencontre entre l'Athletic Bilbao et le Real Madrid sera à suivre ce mercredi à partir de 21h sur la chaine BeIN Sports 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming, via la plateforme dédiée du groupe BeIN Connect.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs en utilisant votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

LaLiga - LaLiga San Mames

Le match de La Liga entre l'Athletic Club et le Real Madrid se jouera à San Mames à Bilbao, Espagne.

La rencontre débutera à 21h, heure français

Infos des équipes & effectifs

Infos de l'équipe de l'Athletic Club

Ander Herrera est absent en raison d'une blessure aux ischio-jambiers, mais son coéquipier milieu de terrain Oihan Sancet devrait surmonter son problème de cheville pour commencer dès le coup d'envoi, tandis que Benat Prados revient après une suspension.

Le duo défensif Oscar de Marcos et Dani Vivian espère un retour dans le XI, avec l'entraîneur de l'Athletic, Ernesto Valverde, qui devra trancher entre le fait de commencer avec l'un des deux Julen Agirrezabala et Unai Simon dans la cage.

Nouvelles de l'équipe du Real Madrid

Tandis que Dani Carvajal et Eder Militao sont out pour le reste de la saison en raison de blessures aux ligaments croisés, Ancelotti restera sans Eduardo Camavinga et Vinicius Junior à cause de problèmes musculaires. David Alaba n'est également pas attendu de retour avant 2025.

Aurelien Tchouameni postulera pour débuter après avoir récupéré de sa blessure récente, ainsi que les Luka Modric et Arda Guler, tandis que Jude Bellingham serait apte pour le match.

