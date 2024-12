Atalanta - Real Madrid : Diffusion TV et en clair, meilleur streaming et compos probables

Atalanta Bergame vs Real Madrid

Comment regarder le match de la Ligue des Champions entre l'Atalanta et Real Madrid, ainsi que l'heure du coup d'envoi et les dernières infos.

Cherchant à se remettre sur les rails, Real Madrid se rend ce mardi au stade Gewiss Stadium pour affronter Atalanta lors d'un match crucial de Ligue des Champions.

Les champions d'Europe en titre ont subi deux défaites européennes consécutives contre l'AC Milan et Liverpool le mois dernier. Cela fait plutôt tache. Les hommes de Carlo Ancelotti n'ont jusqu'à présent cueilli que six points sur un maximum de 15, tandis qu'Atalanta est invaincue en Europe après avoir récemment écrasé les Young Boys 6-1.

Ci-dessous, GOAL vous apporte tout ce que vous devez savoir sur la façon de regarder, y compris les chaînes de télévision, les détails du streaming et plus encore.

Sur quelle chaine suivre le match Atalanta - Real Madrid ?

La rencontre entre l'Atalanta et le Real Madrid sera à suivre ce mardi 10 décembre 2024 à partir de 21h sur Canal+ Live 3. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming sur la plateforme dédiée du groupe, My Canal.

Comment regarder partout avec un VPN

Si vous êtes à l'étranger, vous devrez peut-être utiliser un réseau privé virtuel (VPN) pour regarder des matchs avec votre service de streaming habituel. Un VPN, tel que NordVPN, vous permet d'établir une connexion sécurisée en ligne lors du streaming. Si vous ne savez pas quel VPN utiliser, consultez le guide de GOAL sur les meilleurs VPN pour le streaming sportif.

Horaire et lieu du match

Ligue des Champions - Ligue des Champions Gewiss Stadium

Le match de l'UEFA Champions League entre l'Atalanta et le Real Madrid se jouera au stade Gewiss à Bergame, en Italie.

Il commencera à 21h, heure française

Infos des deux équipes et effectifs

Actualités de l'équipe Atalanta

Les hôtes se produiront sans le trio blessé de Gianluca Scamacca, Davide Zappacosta et Juan Cuadrado, tandis que le coach de La Dea, Gian Piero Gasperini, comptera de nouveau sur Mateo Retegui pour mener la ligne après avoir mis l'attaquant sur le banc lors de la victoire en championnat du week-end contre l'AC Milan.

Charles De Ketelaere et Ademola Lookman devraient compléter le trio d'attaque contre le Real.

Actualités de l'équipe du Real Madrid

Le coach des Merengue, Carlo Ancelotti, se réjouit de la disponibilité de Vinicius Junior, Rodrygo et Jude Bellingham, mais Ferland Mendy a subi une nouvelle blessure musculaire lors de la victoire 3-0 de samedi contre Girona en Liga.

Mendy rejoindra Eder Militao, David Alaba, Dani Carvajal et Eduardo Camavinga à l'infirmerie, tandis que Fran Garcia sera appelé à prendre place au poste d'arrière gauche.

Who will be named the 2024/25 UEFA Champions League Best Player of the Season? Erling Haaland Vinicius Jr Kylian Mbappe Jude Bellingham Rodri Others 5394 Votes

La forme des deux équipes

Historique des confrontations directes

Classements