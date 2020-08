Atalanta-PSG : Herrera titulaire, Sarabia aussi

Ander Herrera est préféré à Leandro Paredes pour accompagner Marquinhos et Idrissa Gueye au milieu de terrain ce mercredi contre l'Atalanta Bergame.

Comme pressenti ces dernières heures, Ander Herrera est préféré à Leandro Paredes pour débuter le quart de finale de contre l' Bergame, ce mercredi (21 heures) à l'Estadio da Luz. L'Espagnol accompagnera Marquinhos et Idrissa Gueye au milieu de terrain.

Légèrement touché à la hanche lors du dernier entraînement, Mauro Icardi pourra tenir sa place. Il sera épaulé par Neymar et Pablo Sarabia devant. Enfin, Presnel Kimpembe et Thiago Silva formeront la charnière centrale. Thilo Kehrer et Juan Bernat tiendront les couloirs défensifs.

La compo du PSG

Navas - Kehrer, T. Silva (c), Kimpembe, Bernat - Herrera, Marquinhos, Gueye - Neymar - Sarabia, Icardi

Benjamin Quarez, notre envoyé spécial à Lisbonne.