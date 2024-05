Atalanta – Leverkusen, la réaction surprenante de Xabi Alonso après la défaite

Le Bayer Leverkusen a concédé sa première défaite de la saison en perdant en finale de la Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame.

Invaincu cette saison avec 51 matchs sans perdre toutes compétitions confondues, le Bayer Leverkusen a concédé sa première défaite de la saison, ce mercredi soir. Ceci en perdant lors de la finale de Ligue Europa contre l’Atalanta Bergame (3-0) grâce à un triplé du Nigérian Ademonla Lookman.

Xabi Alonso félicite l’Atalanta

Alors qu’ils ont réussi l’exploit au match retour des demi-finales contre l’AS Roma en arrachant le nul (2-2) dans les derniers instants alors qu’ils étaient menés (2-0), les champions d’Allemagne n’ont pas réussi à remonter le score cette fois-ci. À Dublin, les Allemands ont perdu (3-0) contre l’Atalanta Bergame en finale de Ligue Europa. Emballé par la belle série d’invincibilité de Xabi Alonso, le coach de l’Atalanta, Gian Piero Gasperini, a eu un échange avec son homologue espagnol.

DAZN

« Ça n'enlève rien, tu as fait quelque chose d'extraordinaire », a lancé l’Italien selon des propos rapportés par le Corriere dello Sport. Des compliments appréciés par Xabi Alonso, qui lui rétorque : « Super match, félicitations. Vous l'avez mérité ». En conférence de presse, le coach des Allemands a félicité les Italiens.

L'article continue ci-dessous

Getty

« Ce n'était pas notre jour, on doit l'accepter. On doit féliciter l'Atalanta, ils ont mérité de gagner. On n'a pas réussi à mettre notre jeu en place, ils ont été meilleurs dans tout. L'intensité de l'Atalanta était plus forte. On n'arrivait pas à faire dans de bonnes conditions la passe dans le dernier tiers adverse. Toute l'équipe a tout donné aujourd'hui, mais ça n'a pas suffi, on doit l'accepter », a reconnu Xabi Alonso au micro de RTL Allemagne.

Gian Piero Gasperini a identifié les lacunes du Bayer

De son côté, le technicien italien s’est félicité du plan de jeu mis en place contre les champions d’Allemagne. Gasperini confie avoir regardé le match du Bayer Leverkusen contre l’AS Roma pour noter les lacunes du club allemand.

(C)Getty Images

« Nous avons joué seulement pour gagner et ce soir ce n'était pas suffisant de défendre. C'est mérité sans l'ombre d'un doute, même au niveau du score. J'ai vu le Bayer Leverkusen à toutes les sauces des matches, il fallait aussi voir les matchs qu'il a joués contre la Roma. On savait qu'il y avait des conditions pour le mettre en difficulté et on a fait un plan de match parfait, on a tout géré du début à la fin », a-t-il déclaré en conférence de presse.