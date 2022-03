Aston Villa : Gerrard veut garder Coutinho

Philippe Coutinho a inscrit trois buts et délivré trois passes décisives en sept matches depuis que Gerrard l’a fait venir de Barcelone en janvier dernier.

"Phil a eu du succès à Barcelone, mais il a aussi eu des périodes difficiles", a déclaré le coach des Villans. "Il est arrivé à un stade où il avait besoin de changer de décor et de voir un autre film. Nous voulons être ce film pour lui car si nous voulons arriver là où nous voulons être, nous devons le construire autour de talents comme Phil, car à son meilleur niveau, c'est un joueur de haut niveau ».

Gerrard : « Coutinho a démontré son niveau »

« Toutes les bonnes équipes ont des joueurs qui changent le jeu et qui inquiètent vraiment l'adversaire avant même qu'un ballon ne soit touché. Phil a ce statut et il donne confiance à ses coéquipiers. Nos attaquants Ollie Watkins et Danny Ings le veulent à leurs côtés parce qu'il est à la hauteur sur le terrain. », a poursuivi le Scouser.

S’ils veulent enrôler l’international auriverde, les Villans vont devoir débourser 40M€. C’est le montant de l’option d’achat fixée par Barcelone. Un montant conséquent mais pour Gerrard il les vaut totalement. « Je ne contrôle pas les frais de transfert ni les salaires. Tout ce que je peux faire, c'est donner mon avis à Johan Lange (directeur sportif), Christian Purslow (directeur général) et aux propriétaires. Ils regardent les matches et c'est eux qui prendront la décision finale. Phil a montré ce dont il est capable jusqu'à présent".