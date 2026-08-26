Al-Hilal a bouclé le transfert de la star d'Aston Villa, Ollie Watkins, lors du mercato estival en cours.

Fabrizio Romano, spécialiste des transferts, a écrit sur son compte X : « Urgent : Al-Hilal vient de trouver un accord sur tous les détails du transfert d'Ollie Watkins, c'est parti ».

Il a ajouté : « Détails exclusifs : Aston Villa vient d'accepter la dernière offre d'un montant de 58,4 millions d'euros, plus 2 millions d'euros de bonus, pour l'attaquant anglais. Feu vert d'Aston Villa et le joueur voyagera vers l'Arabie saoudite cette semaine ».

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Al-Hilal s'était activé ces derniers jours pour recruter Watkins, dans le cadre de sa recherche d'un nouvel attaquant afin de renforcer sa ligne offensive, notamment avec la persistance du flou entourant l'avenir du Français Karim Benzema au sein de l'équipe, malgré le fait que le joueur ait affirmé son souhait de rester.



