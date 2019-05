ASSE - M'Vila prévient, si Gasset s'en va, lui aussi

Alors que l'avenir de Gasset à l'ASSE est toujours incertain, le milieu de terrain des Verts a prévenu : il ne se voit pas continuer sans lui.

Samedi soir, l'AS Saint-Etienne n'a pas eu à forcer son talent pour venir à bout de l'OGC Nice (3-0). Grâce à ce large succès, les Verts sont parvenus à se qualifier directement pour la phase de poules de la prochaine Ligue Europa, assurés de terminer à la 4ème place au classement au terme de la saison. Ainsi, l'heure était forcément à la fête à Geoffroy-Guichard... Dans une certaine mesure toutefois, puisqu'en interne, l'inquiétude est de mise au sujet de Jean-Louis Gasset.

Et pour cause, malgré un exercice 2018-2019 sous le signe de la réussite, permettant au club de Forez de renouer avec ses habitudes européennes, l'entraîneur de l'ASSE n'est pas sûr de continuer l'aventure, comme il l'a confirmé en conférence de presse au sortir de la rencontre.

"La direction devra faire les efforts pour le convaincre de rester"

"Mon avenir ? Je ne sais pas. Franchement. J'ai vu les présidents lundi. On faisait du virtuel. On a mais les choses à plat. Ils avaient des choses à me dire. J'avais des choses à leur dire. On a décidé de se revoir en début de semaine prochaine. Jouer la Coupe d'Europe, c'est difficile de le faire avec un effectif réduit. On voit des équipes qui manquent leur saison. Je connais des clubs qui ratent leur saison. Si on trouve un accord, pourquoi pas... Je m'étais posé la question la saison passée. J'ai hésité l'an dernier à repartir. Mais il y a des gens qui nous aiment. Il faut du repos, de la lucidité et une bonne discussion", a ainsi confié le technicien, dimanche.

Mais si l'ancien adjoint de Laurent Blanc jouit d'une côte de popularité très importante auprès des supporters des Verts, il en va de même pour les joueurs du club. Ainsi, certains cadres de l'ASSE ne cachent pas que poursuivre l'aventure sans leur entraîneur serait une désillusion les incitant à réfléchir sur leur propre avenir. Parmi eux, le milieu de terrain Yann M'Vila, dont la carrière a totalement été relancée grâce à Jean-Louis Gasset.

"L'avenir de Jean-Louis Gasset ? Il ne nous en a pas parlé. On ne sait pas. Ce sera entre lui et la direction. On est dans l'attente. Il faut déjà lui dire merci pour tout. À la fin, les supporters ont scandé son nom. Il le mérite, c'est un très grand coach. On lui doit énormément de respect. Comme je l'ai déjà dit, si le coach est amené à partir, il y a de grandes chances que je parte aussi. On se comprend, il sait pourquoi je dis ça. Il m'a fait venir et m'a relancé. J'ai une affinité particulière avec lui. On verra après Angers ce qu'il va faire. Je pense que la direction devra faire les efforts pour le convaincre de rester", a ainsi déclaré le joueur, au Progrès. On ne peut plus clair.