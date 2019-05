ASSE - Gasset demande des garanties et entretient le doute sur son avenir

Malgré la qualification de l'ASSE en Ligue Europa suite à sa victoire face à Nice (3-0), l'entraîneur des Verts n'est pas sûr de rester dans le Forez.

Samedi soir, l'AS Saint-Etienne a facilement disposé des Aiglons de l'OGC Nice (3-0) pour assurer sa qualification pour la prochaine Ligue Europa. Dans un stade Geoffroy-Guichard des grands soirs, les Verts ont longuement communié avec leurs supporters. Au rythme des "Saint-Etienne Coupe d'Europe", les joueurs ne boudaient pas leur plaisir face au Kop Nord, avant que d'autres chants ne viennent d'ajouter à ces scènes de liesse collective.

"Gasset avec nous !", chantaient ensuite les fervents supporters des Verts. Des chants loin d'être anodins, l'avenir de Jean-Louis Gasset, l'entraîneur du club, n'étant pas encore sûr de s'écrire du côté de l'ASSE la saison prochaine, et ce après un an et demi de bons et loyaux services, marqué par un sauvetage dans l'élite lors de sa première saison sur le banc, avant une qualification directe pour la phase de poules de la quelques mois plus tard. ​

👋 Bon dimanche au Peuple Vert ! 🙌💚 pic.twitter.com/X4jiLMhBGx — (@ASSEofficiel) 19 mai 2019

En effet, alors que Jean-Louis Gasset, en fin de contrat, dispose d'une clause lui permettant de prolonger d'une année celui-ci, Canal+ affirmait avant la rencontre que l'ancien adjoint de Laurent Blanc avait pris la décision de s'en aller, au terme de cette saison. Interrogé sur le sujet en conférence de presse, l'entraîneur des Verts s'est montré bien moins affirmatif, réclamant des garanties à ses dirigeants pour rester, eux qui sont réputés pour leur rigueur en terme de finances.

"Si je savais, je le dirais maintenant"

"Mon avenir ? Je ne sais pas. Franchement. J'ai vu les présidents lundi. On faisait du virtuel. On a mais les choses à plat. Ils avaient des choses à me dire. J'avais des choses à leur dire. On a décidé de se revoir en début de semaine prochaine. Jouer la Coupe d'Europe, c'est difficile de le faire avec un effectif réduit. On voit des équipes qui manquent leur saison. Je connais des clubs qui ratent leur saison. Si on trouve un accord, pourquoi pas... Je m'étais posé la question la saison passée. J'ai hésité l'an dernier à repartir. Mais il y a des gens qui nous aiment. Il faut du repos, de la lucidité et une bonne discussion", a d'abord confié l'entraîneur en conférence de presse.

"Je vais voir avec les dirigeants. Ils ont parlé de finance. J'ai parlé de santé car je commence à être un peu vieux. On va donc se revoir. Je ne sais pas pourquoi Canal a parlé d'un départ. Et j'espère qu'ils ont ajouté peut-être. Si je savais, je le dirais maintenant. Quand vous vivez des soirées comme ça, des saisons comme ça, c'est grandiose d'être devant 36 000 personnes... Quand vous voyez tout ça, ça vous fait réfléchir. J'ai besoin de dormir", a ensuite ajouté Jean-Louis Gasset, entretenant un doute de plus en plus difficile à vivre pour les supporters du club du Forez, chez qui il dispose d'une côte de popularité presque infinie.