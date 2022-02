ASSE : Loïc Perrin l'assure, le club "ne descendra pas"

Lanterne rouge de Ligue 1 et presque condamnée fin janvier, l'AS Saint-Etienne se refait une santé depuis l'arrivée de Pascal Dupraz sur son banc. Avec le successeur de Claude Puel, les Verts restent sur trois victoires et un match nul en championnat. Une série qui leur permet d'aborder la fin de saison avec plus de sérénité, eux qui pointent à la 16e place (22 points).

Pascal Dupraz, pari (déjà) gagnant

Nommé coordinateur sportif du club, Loïc Perrin, légende vivante d'un club dont il a longtemps été le capitaine emblématique, se félicite de voir le groupe répondre positivement au discours de Pascal Dupraz. Selon lui, le pari du board stéphanois est déjà gagnant.

"Le choix de Pascal Dupraz, est-il déjà un pari gagnant ? Oui, en tout cas, on est très contents de la personne humainement. Ça nous semblait important de redonner confiance aux joueurs. Ce sont des bons joueurs de Ligue 1, mais tout le monde n’est pas capable de faire attention à un effectif de 25-30 joueurs. Pascal a cette qualité-là", a-t-il analysé pour Le Parisien.

L'ASSE va se maintenir, assure Perrin

"Ce qui ne marchait plus avec Claude Puel ? Les résultats clairement. Des mauvaises passes, ça arrive à n’importe quel entraîneur. On a eu un cruel manque de chance sur certains matchs. Les prestations étaient plutôt bonnes, voire très bonnes. Un ballon qui rentre ou qui tape un poteau, ça change tout parfois. À un moment donné, on avait le record en termes de poteaux en Europe. Il fallait ce choc psychologique", a ensuite ajouté Loïc Perrin, lucide.

Le coordinateur sportif de l'ASSE est on ne peut plus clair : le club va se maintenir au terme de la saison 2021/22. "Moi, j’ai signé jusqu’en juin, donc peut-être que je ne serai pas là en juillet. D’ici là, on va tout faire pour essayer de laisser le club dans la meilleure situation possible financièrement et sportivement. On ne descendra pas", a-t-il assuré. Passé des terrains aux bureaux, Loïc Perrin, déjà très apprécié des supporters, fait l'unanimité dans le Forez. Si maintien il y a en fin de saison, difficile de l'imaginer être mis sur la touche...