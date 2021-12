ASSE : le successeur de Puel espéré d'ici "la fin de la semaine"

Plus que jamais, l’AS Saint-Etienne est en grand danger. Lanterne rouge de Ligue 1 et de nouveau humiliée par le Stade Rennais dimanche après-midi au stade Geoffroy-Guichard (0-5), l’équipe du Forez vit des heures particulièrement compliquées en cette fin d'année.

Face à la situation sportive chaotique et la gronde grandissante de ses supporters, le club a fait le choix fort de se séparer de son manager général en la personne de Claude Puel. Dimanche soir, l’ASSE a ainsi annoncé la mise à pied de son entraîneur quelques heures après la défaite contre Rennes, via un communiqué officiel.

Désormais, la priorité est de lui trouver un successeur capable de redresser une équipe promise à la Ligue 2… Selon plusieurs sources concordantes, Pascal Dupraz, David Guion, Frédéric Hantz ou encore Adrian Ursea sont les pistes actuellement explorées par le board stéphanois. En attendant de trouver la perle rare, Julien Sablé, déjà membre du staff de Claude Puel, a été choisi pour assurer l'intérim...

La course contre la montre est lancée

Président du directoire, Roland Romeyer s'est confié sur les ondes de la radio locale France Bleu Saint-Étienne Loire, en marge d'une opération don du sang organisée ce mardi. Le co-propriétaire de l'ASSE a affirmé son souhait de boucler l'arrivée d'un nouvel entraîneur avant le prochain match des Verts. "J'espère qu'il pourra venir à la fin de la semaine pour le déplacement à Reims", a ainsi confié le dirigeant du club, se disant très touché par la situation actuelle du club.

"Je vis mal la situation du club parce qu'on sait l'importance qu'a l'ASSE ici à Saint-Étienne. Quand il n'y a pas des résultats, les gens sont malheureux, comme moi. Je suis malheureux. Les nuits sont difficiles. Tous les matins, je me rase et je me regarde devant le miroir. Et s'il y a quelqu'un ici à Saint-Étienne qui a fait plus que moi depuis le départ de Roger Rocher, qu'il vienne me le dire en face et s'explique parce que je ne comprends pas les réactions de quelques abrutis. Quand je vois mes treize ans de présidence, je suis fier de ce qu'on a fait", a-t-il assuré. Pas sûr que les supporters partagent sa vision des choses...