ASSE - Le Havre : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Saint-Etienne sera aux prises samedi, avec Le Havre pour le compte de la deuxième journée de Ligue 1. Les dernières infos ici.

Démarrée le weekend dernier, la Ligue 1 aborde sa deuxième journée ce vendredi avec un choc entre le PSG et Montpellier. Ce nouvel épisode du championnat français va se poursuivre samedi avec un duel entre l'AS Saint-Étienne et Le Havre. Deux équipes qui ont à cœur de se rattraper après leurs contre-performances lors de la première journée.

L’ASSE et Le Havre veulent vite se relancer

De retour en Ligue 1 après deux ans d’absence, Saint-Etienne a commencé la saison timidement. Les Stéphanois avaient été battus sur la plus courte des marges par l’AS Monaco, samedi dernier (1-0). Face au Havre par contre, les hommes d’Olivier Dall’Oglio vont retrouver le public du Geoffrey-Guichard. Et quoi de mieux que d’empocher ses trois premiers points de la saison face à ses supporters ? En plus, l’ASSE est consciente que ses points compteront beaucoup dans la lutte pour le maintien en fin de saison.

La lutte pour le maintien commence dès le début de la saison. Et ça, Le Havre en est conscient avant sa deuxième sortie en Ligue 1 cette saison. S’ils ont été laminés par le PSG lors de la journée précédente (1-4), les Normands ont eu à montrer de belles choses dans le jeu. Ce qu’il faudra faire fructifier cette fois-ci par une victoire contre Saint-Etienne, ce samedi.

L'article continue ci-dessous

Horaire et lieu du match

ASSE – Le Havre

2e journée de Ligue 1

Lieu : Stade Geoffroy Guichard

A 21h française

Les compos probables du match ASSE – Le Havre

ASSE : Larsonneur – Owusu, Batubinsika, Abdelhamid, Nzuzi – Tardieu, Old, Amougou – Davitashvili, Sissoko, Cafaro

Le Havre : Desmas – Nego, Youte Kinkoue, Lloris, Operi – Touré, Kuzyaev, Ndiaye – Kechta, Casimir, Joujou

Sur quelle chaîne suivre le match ASSE – Le Havre ?

La rencontre entre l’AS Saint-Etienne et Le Havre sera à suivre ce samedi 24 août 2024 à partir de 21h sur la plateforme DAZN. Il vous sera aussi possible de se connecter à ce service et regarder en streaming via MyCanal ou Amazon Prime. Si vous êtes muni d’un VPN, il vous est possible de visionner le match gratuitement sur la chaine Youtube brésilienne CazéTV.