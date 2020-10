ASSE, David Wantier juge la politique sportive de Claude Puel

Le responsable de la cellule de recrutement des Verts de 2015 à 2019 émet des doutes sur la direction sportive prise par Claude Puel.

L'AS Saint-Etienne a profondément rajeuni son effectif cet été, à tel point que l'équipe de Claude Puel est désormais l'une des plus jeunes de . Parmi les anciens cadres des Verts, seuls Jessy Moulin, Mathieu Debuchy et Romain Hamouma sont restés au club et ont conservé un rôle important à l'ASSE. Exit Loïc Perrin, Yann Mvila et bien d'autres pour laisser la place à un nouveau projet incarné par Claude Puel.

Dès son arrivée au club, Claude Puel a pris le pari de rajeunir l'effectif de l'AS Saint-Etienne afin d'adopter une mutation au sein des Verts et permettre au club de repartir sur des bases saines après une saison compliquée. Mais certains ont payé les pots cassés à l'image de David Wantier, responsable de la cellule de recrutement de l'ASSE qui a quitté le club du Forez après l'arrivée de Claude Puel. Dans une interview accordée à l'Equipe, David Wantier est revenu sur les déclarations de Claude Puel et sa relation avec lui.

Wantier valide les ventes de Fofana et Saliba

"Est-ce que le club allait dans le mur ? Oui, et d'autant plus qu'au cours de la saison où Saint-Etienne a fini quatrième, on avait enclenché avec Frédéric Paquet, Jean-Louis Gasset, Dominique Rocheteau un processus de rajeunissement de l'équipe pour lui apporter des jambes et, surtout, des actifs. On avait fait venir Youssouf, Moukoudi, Bouanga et Honorat dans l'été. On avait aussi prolongé, pour au moins trois ans, tous les contrats des talents issus de la formation, comme Saliba, Fofana, Abi ou Nordin. Mais si Claude Puel estime qu'il ne s'agit pas d'actifs, alors il a raison", a expliqué l'ancien responsable du recrutement de l'ASSE.

"Puel a été nommé manager général, et donc avec des prérogatives qui étaient les miennes. Cela m'obligeait à me mettre en retrait. Après le mercato d'hiver, j'ai compris que je ne faisais pas partie de son projet alors que j'étais pour sa venue. Claude a sa ligne de conduite et j'avais le sentiment de ne pas pouvoir l'infléchir. Il m'apparaît dangereux de passer d'un extrême à l'autre. L'avenir nous dira si Claude Puel a raison", a ajouté David Wantier.

L'ancien responsable du recrutement de l'ASSE a jugé les ventes de Wesley Fofana et William Saliba : "Fofana aurait-il été vendu plus cher dans un an ? On peut se projeter comme ça. Mais entre les blessures et les méformes, il y a trop d'impondérables. William Saliba en fait la malheureuse expérience. Le contexte actuel nous invite à l'humilité. Vendre un défenseur qui a disputé trente matches en pro pour 40 millions d'euros est une sage décision, à mon avis. Une mauvaise affaire pour Saliba ? Non. Le club avait besoin de cet argent pour construire l'équipe suivante. Roland Romeyer, mon président, pour qui j'ai le plus grand respect, me dirait : "Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras".