ASSE - Claude Puel prêt à batailler jusqu'au bout

Malgré le nouveau revers de son équipe et la 15ème position occupée au classement, l'entraîneur des Verts est prêt à se battre jusqu'au bout.

Pourtant en supériorité numérique pendant l'intégralité de la seconde période, l'AS Saint-Etienne s'est de nouveau inclinée samedi après-midi, sur la pelouse de (1-0). Un revers de plus pour les Verts, qui pointent à une inquiétante 15ème position au classement, et comptent seulement 4 points d'avance sur le Nîmes Olympique, barragiste. Mais si la crise guette plus que jamais dans le Forez, Claude Puel, lui, entend bien continuer à batailler pour inverser la tendance.

"Ce n’est pas en baissant les têtes qu’on peut réagir"​

"Je ne connais pas d’autre solution que de batailler pour sortir de cette spirale qu’on ne doit pas accepter, a confié le technicien. On doit prendre des points et on ne les prend pas. Il faut batailler et s’accrocher, je le dis depuis un moment. Même si on était repartis d’ici avec un point, j’aurais été déçu", a-t-il confié.

"Vous pouvez imaginer ce que je pense en repartant avec une défaite. Il va falloir s’employer à chaque match. Quand vous perdez un match dans ces conditions, il y a de quoi être frustrés. Abattus ? J’espère que non. Ce n’est pas en baissant les têtes qu’on peut réagir", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur de l'OL, du LOSC et de l'OGC Nice. Les Verts auront l'occasion de réagir en face aux amateurs d'Epinal, jeudi soir, avec une place dans le dernier carré à aller chercher.