ASSE - Claude Puel : "On demande énormément aux joueurs"

Alors que son équipe à l'occasion de reprendre la tête de la L1, ce dimanche, face à Nantes (17h00), l'entraîneur de l'ASSE s'est montré méfiant.

Trois matches, trois victoires, six buts marqués, zéro encaissé. Emmenée par sa jeunesse dorée, l'AS Saint-Etienne réalise un début de saison déjà à la hauteur des attentes. Emmenés par Claude Puel, entraîneur ayant fait des choix forts cet été en écartant de nombreux cadres de son effectif, tels que Stéphane Ruffier, Loïc Perrin, Wahbi Khazri ou encore Yann M'Vila, les Verts enchaînent les bonnes performances en . Vainqueurs à Marseille (0-2) jeudi soir, ils entendent confirmer.

"On est rentrés à 4h du matin à cause d'un contrôle antidopage"

Ce dimanche, l'ASSE a l'occasion de reprendre sa place de leader en cas de succès face à (17h00). À la veille de cet affrontement, Claude Puel est apparu méfiant en conférence de presse, à l'Etrat. Se refusant à toute euphorie après une débauche d'énergie importante sur la pelouse du Stade Vélodrome.

L'article continue ci-dessous

"C'était un beau petit challenge à relever car l'ASSE n'avait pas gagné à Marseille depuis 41 ans. Et on a relevé ce challenge. Les joueurs ont fait beaucoup de courses et mis beaucoup d’intensité. On a aussi subi des blessures et on est rentrés à 4h du matin à cause d'un contrôle antidopage qui s'est déroulé après la rencontre. Ce n'est pas évident de préparer un déplacement aussi rapproché dans ces conditions", a expliqué l'entraîneur stéphanois face aux médias, craignant pour les organismes.

"J'ai déjà dit que ce championnat risquait de ne pas être très équitable. Notre premier match à Marseille a été reporté à cause du protocole sanitaire défini par la LFP. Depuis, celui-ci a été changé et nous aurait permis de jouer ce match s'il avait mis en œuvre dès le début de la compétition. Là, on enchaîne un troisième match en une semaine alors que notre adversaire a eu toute la semaine pour travailler. On demande énormément aux joueurs. Il y a une débauche d’énergie, physique et mentale. On s’adapte pour rester performants", a ensuite ajouté l'ancien de l'OL et de Leicester notamment. Face aux Canaris, l'ASSE a l'occasion de confirmer son renouveau.