ASSE - Claude Puel : "Le minimum syndical"

L'entraîneur de l'ASSE avait du mal à être pleinement satisfait après le point du match nul obtenu face à Reims (1-1), performance décevante oblige...

Distancée en début d'année, l'AS Saint-Etienne est revenue à hauteur du Stade de Reims en ce mois de février. Avec 29 points au compteur au coup d'envoi, soit autant que leur adversaire du jour, les Verts avaient la ferme intention de prendre leurs distances sur les hommes de David Guion. Mais le plan n'a pas fonctionné.

Menés au score suite à un but d'El Bilal Touré, les Stéphanois ont finalement lutté pour obtenir le point du match nul. Entré en fin de rencontre, c'est l'attaquant Charles Abi qui a fait trembler les filets des visiteurs, avant que Denis Bouanga rate l'immanquable dans le temps additionnel. Alors, un point de gagné ou deux points de perdus ?

"On est passé par tous les sentiments"

En conférence de presse d'après-match, Claude Puel, l'entraîneur de l'ASSE, avait sa petite idée. "On est passé par tous les sentiments. Le point du résultat nul est le minimum syndical pour nous aujourd'hui. Après une bonne entame, notre première période a été globalement insuffisante en termes de volume, de courses, d'intensité de jeu, de pressing. Nous avons manqué de tout. Après la mi-temps, il n'y avait pas de mal à faire mieux", a d'abord confié le technicien, frustré par ce match.

"Nous concédons un but sur phase arrêtée encore une fois et on met cet adversaire dans le meilleur scénario car il aime bien contrer. Le mérite est de ne pas avoir lâché en cherchant l'égalisation en ayant des balles de 2-1 qui n'aurait pas été volé en seconde période. Je n'ai pas aimé la première période. Nous avions été très efficaces à Rennes et cela a débouché sur un match de qualité. Nous n'avons pas de marges avec des buteurs et des gestes justes qui permettent de soulager l'équipe", a ensuite ajouté l'ancien coach de l'OL, du LOSC ou encore de l'OGC Nice. Placé à la 14ème place de Ligue 1, le club du Forez reste sur une série de cinq matches sans défaite.