ASSE - Claude Puel : "Il y avait pénalty"

Alors que le pénalty accordé à son équipe contre Lille (1-1) fait débat depuis dimanche soir, l'entraîneur des Verts estime cette décision logique.

Le LOSC a laissé passer une belle occasion de revenir à hauteur du , dimanche soir. En cas de victoire contre l'AS Saint-Etienne, aurait pu partager la tête du championnat avec le club de la capitale, mais les Dogues ont été tenu en échec (1-1) dans le Forez. La faute à un but de Wahbi Khazri sur penalty.

En conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier est revenu sur le match moyen de ses joueurs, et a surtout pesté contre l'arbitrage. "On a eu une première période très moyenne par rapport à ce que l'on voulait faire. Il n'y a pas eu de mouvement, beaucoup trop de précipitation et de jeu long. Malgré tout cela, nous n'avons pas été trop en danger. Puis il y a eu une seconde période au cours de laquelle nous avons retrouvé notre mobilité et de la verticalité", a d'abord expliqué le technicien.





"Ce n'est pas dans mes habitudes de commenter les décisions de l'arbitre, mais là je ne comprends pas. L'arbitre peut se tromper, mais aujourd'hui (dimanche), il y a tellement de gens qui travaillent avec lui derrière les écrans qui voient ce qui se passe...", a ensuite ajouté l'ancien entraîneur de l'ASSE, remonté contre l'arbitrage.

"C’est peut-être malheureux pour les Lillois mais il y a penalty"

"Ce qui s'est passé ? Il y a surtout un joueur d'expérience (Kahzri) qui vient se jeter dans les jambes de Bradaric. Je ne comprends pas que l'on puisse siffler un penalty sur cette action. Maintenant, cela n'enlève rien à la bonne première période stéphanoise", a conclu l'entraîneur des Dogues, qui avait du mal à digérer ce coup de sifflet.

Si Christophe Galtier a ses raisons d'être mécontent, Claude Puel, entraîneur des Verts, estime pour sa part que l'arbitre a eu raison d'accorder un pénalty à sa formation. "C’est peut-être involontaire mais il y a faute. Il y a faute parce que son pied traîne derrière. Wahbi ne fait pas exprès de tomber. C’est peut-être malheureux pour les Lillois mais il y a penalty", a estimé le coach des Verts, au micro de la chaîne Téléfoot. Un pénalty heureux qui permet à son équipe de mettre fin à une série de sept défaites...