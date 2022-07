AS Rome : Tammy Abraham adoube Paulo Dybala

L'international anglais est convaincu que lui et la nouvelle recrue peuvent travailler ensemble pour atteindre une place en Ligue des champions.

Tammy Abraham a démenti être inquiet de perdre sa place dans l'équipe de l'AS Rome au profit de Paulo Dybala. L'équipe de Serie A a signé l'attaquant argentin dans un transfert gratuit cet été et on s'attend à ce qu'il devienne un joueur vedette pour l'équipe de José Mourinho, mais Tammy Abraham insiste sur le fait qu'il peut y avoir "deux rois" dans la capitale italienne.

"Il peut y avoir deux rois à Rome, non ?"

L'attaquant anglais est enthousiaste à l'idée d'accueillir l'ancien joueur de la Juventus au Stadio Olimpico et pense que sa signature est une preuve de l'ambition de la Roma. Interrogé pour savoir s'il est jaloux maintenant que Paulo Dybala fasse partie de l'équipe, Abraham a déclaré au Corriere dello Sport : "Non. Il peut y avoir deux rois, non ?"

"C'est un privilège pour nous d'avoir un joueur de ce niveau dans l'équipe. Cela signifie beaucoup pour les fans et cela signifie beaucoup pour nous, que nous sommes en train de construire un projet technique de haut niveau", a ajouté l'attaquant anglais. Le joueur de 24 ans a rejoint la Roma en provenance de Chelsea il y a un an et a marqué 17 buts lors de sa première saison en Serie A, alors que l'équipe de José Mourinho a terminé sixième au classement.

"Si je disais que je n'ai pas pour objectif de gagner le Scudetto, je mentirais"

L'international anglais vise une place en Ligue des champions la saison prochaine et espère une année réussie : "Je pense au travail et à la croissance. La saison dernière était bonne mais l'objectif est de faire en sorte que la prochaine soit encore meilleure. Peut-être la meilleure de tous les temps", a-t-il déclaré. "Bien sûr. Nous voulons faire mieux que la saison dernière et revenir dans le top 4. Cela doit être un objectif."

"Les fans ont le droit de rêver. Quant à moi, si je disais que je n'ai pas pour objectif de gagner le Scudetto, je mentirais. Je le veux, l'équipe le veut. Nous ferons les comptes : J'ai gagné l'année dernière, comme je l'espérais, et je veux continuer à gagner", a conclu Tammy Abraham. Après sa brillante saison en Italie, l'Anglais a été interrogé sur la possibilité de le voir retourner en Premier League, ou à Chelsea, dans le futur.

"Le premier jour où je suis arrivé à la Roma, je me suis senti chez moi. Je ne suis pas pressé de retourner en Premier League car ici je peux exprimer ma façon de jouer. En Italie, je me sens heureux à tous les égards. Je me concentre exclusivement sur la saison qui va commencer, car je veux qu'elle soit encore plus enrichissante que la première que j'ai vécue en Italie. Ai-je regretté d'avoir quitté Chelsea ? Jamais, pas même une seconde. Choisir la Roma a été l'une des meilleures décisions que j'ai prises dans ma vie", a confié Tammy Abraham.