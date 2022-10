AS Roma – Napoli : diffusion TV, live streaming, compo probable et avant-match

Où voir le match, heure du coup d'envoi, les compositions des équipes : GOAL vous dévoile toutes les informations utiles sur Roma-Napoli.

La partitissima

L'AS Roma (4e avec 22 points) reçoit le Napoli (leader avec 26 points). Pour cette affiche (une « partitissima » en italien), la Roma tentera d'infliger au Napoli sa première défaite de la saison. Ce match sera également très intéressant sur le plan tactique avec un duel entre José Mourinho et Luciano Spalletti.

Date, horaire et lieu de Roma-Napoli

Date : dimanche 23 octobre 2022

Ville : Rome (Italie)

Stade : Stadio Olimpico

Heure du coup d'envoi : 20h45 heure française

Compétition : 11e journée de la Serie A

Arbitrage : Monsieur Massimiliano Irrati

Sur quelle chaîne voir le match Roma-Napoli ?

En France, la confrontation entre la Roma et le Napoli sera diffusée sur beIN Sports 2.

Le streaming pour voir le match Roma-Napoli

Il vous sera aussi de possible de voir la rencontre en Streaming via l'application beIN Connect.

ROMA-NAPOLI, L'AVANT-MATCH

Joueurs retenus, joueurs blessés, joueurs suspendus pour Roma-Napoli

Pour cette rencontre, Mourinho sera privé de Dybala, Wijnaldum et Celik.

A Naples Zambo-Anguissa est incertain. « Je ne veux prendre aucun risque avec lui », a même confié Spaletti. Osimhen est quant à lui de retour et pourrait être titularisé.

Les équipes probables pour la rencontre Roma-Napoli

AS Roma : Rui Patricio - Mancini, Smalling, Ibañez - Zalewski, Cristante, Camara, Pellegrini, Spinazzola - Zaniolo, Abraham.

Napoli : Meret - Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera - Ndombele, Lobotka, Zielinski - Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Les principales déclarations des joueurs et des entraîneurs avant Roma-Napoli

José Mourinho (entraîneur de la Roma) : « Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce match. Après 10 matches, le Napoli est en tête et cela a forcément une signification. Nous jouons à la fois contre le leader du championnat et contre le favori de ce match. Mais parfois, le favori perd. »

Luciano Spalletti (entraîneur du Napoli) : « Mourinho est l'un des entraîneurs que j'ai le plus observé. Quand je le croise nous nous saluons et je le perçois comme un ami. Comme la Roma, nous avons des matches en milieu de semaine et même quand je fais un turn-over, c'est pour gagner. »

Les statistiques à connaître avant le match Roma-Napoli

● La Roma a remporté ses trois derniers matchs de Serie A et pourrait en gagner un quatrième de suite d'affilée pour la première fois depuis que José Mourinho en est l'entraîneur.

● Le Napoli a remporté ses dix derniers matches toutes compétitions confondues. Les Napolitains ont enchaîné 11 victoires une seule fois dans leur histoire : entre avril et septembre 1986.

● Toutes compétitions confondues, le Napoli a déjà eu 15 buteurs différents cette saison. Dans les cinq grands championnats européens, seul le Bayern en compte autant.

● Toutes compétitions confondues, Khvicha Kvaratskhelia a été impliqué dans 13 buts en 14 apparitions avec Naples cette saison. Aucun joueur figurant dans une équipe de Serie A ne fait mieux.

● Toujours à la recherche de son premier but en Serie A cette saison, Andrea Belotti (Roma) a inscrit cinq buts en Serie A contre le Napoli au cours de sa carrière.